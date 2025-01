గంగ్రార్ బ్లాక్‌లో ఉన్న సలేరాలోని ప్రభుత్వ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్‌లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది. పాఠశాలలో ప్రిన్సిపాల్, టీచర్‌తో రొమాన్స్ చేశాడు. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, జుగుప్సాకరంగా వ్యవహరించారు. ఈ దృశ్యాలు అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.

పాఠశాల స్టాఫ్‌ రూము ఈ వికృతానికి కేంద్రంగా మారింది. విద్యాశాఖ ఇద్దర్ని సస్పెండ్ చేసింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

The CCTV video of Salera school in Chittorgarh went viral, in which a teacher and a female teacher are doing obscene acts.



The teacher and the female teacher got into a romantic mood in the school itself.



When the District Magistrate came to know about this news, both these… pic.twitter.com/PXv439sY56