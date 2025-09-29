బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది.. ఉన్ని కృష్ణన్ ఇంట్లో దొరికింది.. అసలేం జరుగుతోంది?
శబరిమలలోని బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది. అయితే అది స్పాన్సర్ ఉన్నికృష్ణన్ సోదరి ఇంట్లో దొరికిన తర్వాత వివాదం మరింత తీవ్రమైంది. ఈ సంఘటన కుట్ర ఆరోపణలకు దారితీసింది. సమగ్ర దర్యాప్తుకు పిలుపునిచ్చింది. దేవస్వం మంత్రి వి.ఎన్. వాసవన్ సోమవారం మాట్లాడుతూ, ఈ సంఘటనల క్రమం తీవ్రమైన అనుమానాన్ని లేవనెత్తిందని అన్నారు.
పీఠం తప్పిపోయిందని ఉన్నికృష్ణన్ స్వయంగా ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ అది అతని బంధువు ఇంట్లో దొరికింది. ఇందులో ఏదో కుట్ర వుందని.. అతను ప్రజలను మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని.. అతని మాటలను నమ్మలేమని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
కోర్టు వైఖరి ఆధారంగా ఈ విషయాన్ని సమీక్షిస్తామని, తదనుగుణంగా భవిష్యత్తులో నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని వాసవన్ తెలిపారు. ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు విజిలెన్స్ విభాగం నేతృత్వంలో జరిగిన విచారణలో పీఠం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పీఠాన్ని దాచిపెట్టి, తరువాత అది కనిపించకుండా పోయిందని నివేదించడం కుట్రకు దారితీసిందని మంత్రి ఆరోపించారు.
పరిస్థితుల కారణంగా ఉన్నికృష్ణన్ చెప్పే మాటలను నమ్మడం అసాధ్యమని తెలిపారు. శబరిమల సంబంధిత వ్యవహారాలన్నీ పారదర్శకంగా జరుగుతున్నాయని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
ఈ అంశం మొదటగా వెలుగులోకి వచ్చిన ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు ఎ. పద్మకుమార్ కూడా దీనిపై స్పందించారు. సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి విజిలెన్స్ విభాగం ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేయాలని పేర్కొన్నారు.