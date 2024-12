కన్యాకుమారిలో 10 మీటర్ల వెడల్పుతో గాజు వంతెన.. సముద్రంపై నడిచేలా? (video)

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 37 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టును దివంగత ముఖ్యమంత్రి ఎం కరుణానిధి తిరువల్లువర్ విగ్రహావిష్కరణ రజతోత్సవం సందర్భంగా ప్రారంభించారు. బౌస్ట్రింగ్ ఆర్చ్ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ సెలైన్ గాలులను తట్టుకునేలా రూపొందించబడింది. ఇది ల్యాండ్స్ ఎండ్‌లో సరికొత్త ఆకర్షణ అవుతుంది.

ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీ కనిమొళి, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి వంతెనపై నుంచి నడిచారు. తిరువళ్లువర్ విగ్రహం వద్ద లేజర్ లైట్ షో నిర్వహించారు.

India gets first glass bridge over sea in Kanyakumari, Tamil Nadu.#TamilNadu CM @mkstalin unveils the classic glass bridge that connects the 133 ft tall Saint Tiruvalluvar statue and the Vivekananda Rock Memorial. pic.twitter.com/dw1nyfYcSy