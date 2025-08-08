శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయంలోని ఖజానా బి తెరవడంపై మళ్లీ రచ్చ రచ్చ
Sree Padmanabhaswamy Temple
కేరళలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయంలోని ఖజానా బి తెరవడంపై వివాదాస్పద అంశం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది.
గురువారం రాష్ట్ర రాజధానిలో జరిగిన ఆలయ పరిపాలనా, సలహా కమిటీల సంయుక్త సమావేశంలో ఈ విషయం చర్చకు వచ్చింది. దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత, ఖజానా నెంబర్ బిని తెరిచే వివాదం తెరపైకి వచ్చింది.
సుప్రీంకోర్టు 2020 ఉత్తర్వుల నుండి, ఖజానా బీ తెరవడంపై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నామినీ ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఈ విషయంపై ఆదేశాలు జారీ చేయడానికి నిరాకరించింది. బదులుగా నిర్ణయాన్ని ఆలయ కమిటీలకు వదిలివేసి, వారి ఉత్తమ తీర్పు, విచక్షణను ఉపయోగించమని కోరింది.
అయితే, గురువారం జరిగిన సమావేశంలో, ఆలయ తంత్రి (ప్రధాన పూజారి) ప్రతినిధి హాజరు కాలేదు. ఫలితంగా, కమిటీలు ఇప్పుడు ఈ విషయంపై నిర్ణయాన్ని తెలియజేయాల్సిన బాధ్యతను తంత్రిపై ఉంచాయి.
శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయం అపారమైన సంపదకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆరు ఖజానాలలో బంగారం, విలువైన రత్నాలు, అమూల్యమైన కళాఖండాలు ఉన్నాయని చెబుతారు. ఈ ఖజానాలలో ఐదు గతంలో ఇప్పటికే తెరవబడినప్పటికీ, వాల్ట్ B - తరచుగా 'రహస్య ఖజానా' అని పిలుస్తారు.
ఆలయం నైరుతీ దిక్కున్న ఏ, బీ గదులు ఉన్నాయి. ఓ గది ఉత్తరం దిక్కుకు, ఓ గది దక్షిణ దిక్కుకు ఉంటాయి. ఆలయంలోని శ్రీ పద్మనాభస్వామి వారి శిరస్సు ప్రాంతంలో ఆ గదులు ఉన్నాయి. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం.. జూన్ 2011లో నేలమాలిగలోని ఏ గదిని తెరిచారు.
ఆ గదిలో ఉన్న సంపదను ఇన్వెంటరీలో ఎక్కించారు. అయితే బీ గది తెరిచే అంశంలో తీవ్ర అభ్యంతరాలు గతంలో వ్యక్తం అయ్యాయి. ఆ గదిని ఓపెన్ చేసే నిర్ణయం టెంపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్, అడ్వైజరీ కమిటీలకు వదిలేశారు.