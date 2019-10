Ranthambore ఆడపులి కోసం రెండు మగ పులుల భీకర పోరాటం, వీడియో వైరల్

ఇండియన్ ఫారిస్ సర్వీస్ అధికారి పర్వీన్ కాస్వాన్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇదే రెండు పులులు యద్ధానికి దిగిన వీడియో. దాదాపు 200 కేజీల చొప్పున బరువున్న ఈ రెండు భీకరంగా పోరాడాయి. మరో పులి పక్కనే నిలబడి దీన్నంతటినీ గమనించింది. కానీ పోరు తారాస్థాయికి చేరగానే ఆ పులి పొదల్లోకి పారిపోయింది.



'రెండు పులుల మధ్య పోరాటం ఇలాగే ఉంటుంది, భీకరంగా.. ఒళ్లుగగుర్పొడిచేలా! తమ ఇతర జంతువులు వస్తే పులులు ఇలాగే స్పందిస్తాయి. ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతాయి' అని పర్వీన్ ట్వీట్ చేశారు. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు కూడా అదే స్థాయిలో స్పందిస్తున్నారు.



'ఇది అత్యంత అరుదైన వీడియో' అని ఓకరంటే.. 'ప్రకృతి అంటే అంతే.. అక్కడి పోరాటాలు ఇలాగే ఉంటాయి' అంటూ మరో నెటిజన్ ట్వీట్ చేశారు. అయితే, భీకర పోరులో ఏ ఒక్క పులికి గాయాలు కాలేదని పర్వీన్ వెల్లడించారు.









That is how a between #tigers looks like. and violent. They are territorial animals & protect their sphere. Here two brothers from #Ranthambore are fighting as forwarded. (T57, T58). pic.twitter.com/wehHWgIIHC