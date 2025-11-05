టీవీకే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా విజయ్‌.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ

టీవీకే ప్రత్యేక జనరల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో, వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పార్టీ కూటమిపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారాన్ని నటుడు, టీవీకే చీఫ్ విజయ్కి అప్పగించింది. టీవీకే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా విజయ్ని ప్రకటించారు. తమిళగ వెట్రి కళగం ప్రత్యేక సమావేశం మహాబలిపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ హోటల్లో జరిగింది. ఈ సమావేశానికి విజయ్ అధ్యక్షత వహించారు. తమిళనాడుకు చెందిన భారతీయ జాలర్ల అరెస్టులు పదే పదే జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో మహిళల భద్రత, కోయంబత్తూరులో తాజాగా జరిగిన ఒక మహిళపై జరిగిన లైంగిక దాడి.. వంటి అంశాలపై మొత్తం 12 తీర్మానాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పొత్తుపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పార్టీ వ్యవస్థాపకుడికి అధికారం ఇచ్చే తీర్మానాన్ని పార్టీ నిర్ణయాధికార సంస్థ జనరల్ కౌన్సిల్ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. విజయ్ అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇష్టపడే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి. ఆయన నాయకత్వంలో, 2026 ఎన్నికలను ఎదుర్కొంటారు. ఎన్నికల పొత్తుకు సంబంధించిన అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఆయనకు ఇస్తున్నాం.. అని తీర్మానంలో పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబర్ 27న విజయ్ ప్రసంగించిన పార్టీ కరూర్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాట తర్వాత ఒక నెల తర్వాత జరిగిన సమావేశంలో, ఈ సంఘటనలో మరణించిన 41 మందికి సభ్యులు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించారు. ఈ సందర్భంగా టీవీకే విజయ్ ప్రజలకు తగిన పోలీసు రక్షణ కల్పించాలని ఒక తీర్మానం డిమాండ్ చేసింది. ఇతరులతో పాటు, టీవీకే స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ఓటర్ల జాబితాలను నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఇంకా పార్టీకి సంబంధించి భవిష్యత్తు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి విజయ్ ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నట్లు టీవీకే ప్రకటించింది.