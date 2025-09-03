Viral Video: ఏడేళ్ల క్రితం కనిపించకుండా పోయాడు.. వైరల్ రీల్స్తో దొరికిపోయాడు..
ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇదంతా సోషల్ మీడియా పుణ్యంతో జరిగింది. స్థానికంగా బబ్లూ అని పిలువబడే జితేంద్ర, యుపిలోని హర్దోయ్ జిల్లా నుండి అదృశ్యమయ్యాడు. అతనితో కూడిన ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ వైరల్ అయిన తర్వాత అతన్ని కనుగొన్నారు.
ఆ వీడియోలో బబ్లూ లూధియానాలో మరో మహిళతో ఉన్నట్లు కనిపించింది. ఇది అనుమానాన్ని రేకెత్తించింది. చివరికి యుపి పోలీసులు అతనిని అరెస్టు చేయడానికి దారితీసింది. ఏడు సంవత్సరాల క్రితం అతను అదృశ్యమైనప్పటి నుండి అతని మొదటి భార్య, వారి కుమారుడు అతని కోసం నిరంతరం వెతుకుతున్నారు.
వైరల్ రీల్లో వారికి దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తి అతన్ని గుర్తించినప్పుడు వారి శోధన చివరికి ఊపందుకుంది. ఈ క్లూ పోలీసులు అతన్ని లూధియానాకు తీసుకెళ్లడానికి సహాయపడింది. అక్కడ అతన్ని తదుపరి దర్యాప్తు కోసం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జితేంద్రపై తీవ్రమైన నేరాలు మోపబడ్డాయి.
వీటిలో అతని మొదటి భార్యను మోసం చేయడం, వివాహం చేసుకున్నప్పుడే రెండవ వివాహం చేసుకోవడం, తప్పుడు మిస్సింగ్ వ్యక్తి నివేదికను దాఖలు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి. బబ్లూ చర్యలు అతని మొదటి కుటుంబాన్ని బాధించాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
అయితే, న్యాయం జరుగుతుందని వారు ఆశిస్తున్నారు. ఈ అసాధారణ కేసు సోషల్ మీడియా కొన్నిసార్లు లోతైన రహస్యాలను ఎలా వెలికితీస్తుందో, చాలా కాలంగా కోల్పోయిన వ్యక్తులను ఎలా వెలుగులోకి తెస్తుందో చూపిస్తుంది.