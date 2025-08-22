శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  ట్రెండింగ్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025 (15:15 IST)

వరుసగా కూర్చుని విందు భోజనం ఆరగిస్తున్న వానరాలు (video)

Monkeys sitting in a row and enjoying meals
ఏఐ సౌకర్యం వచ్చిన దగ్గర్నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తి రేకెత్తించేందుకు పలువురు యూజర్లు వీడియోలను రూపొందించి పెట్టేస్తున్నారు. ఐతే ఇలాంటి వీడియోల్లో కొన్ని నవ్వించేవిగా వుంటున్నాయి. మరికొన్ని ఆసక్తిని రేకెత్తించేవిగా వుంటే ఇంకొన్ని తీవ్రంగా బాధించేవిగా కూడా వుంటున్నాయి. ఆసక్తికరంగా, వినోదాత్మకంగా రూపొందించే వీడియోలను నెటిజన్లు ఆదరించడమే కాకుండా అలాంటివి క్రియేట్ చేసినవారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు.
 
తాజాగా ఇలాంటి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. పదులకొద్దీ కోతులు వరుసగా కూర్చుని విందు భోజనాన్ని ఆరగిస్తున్నట్లు ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేసారు. ఐతే కోతి అంటేనే నిలకడ లేకుండా వుంటుంది. అలాంటిది అన్నికోతులు చక్కగా కూర్చుని విందు ఆరగించడం అంటే... అది ఏఐ వీడియో కాక మరేమవుతుంది? మీరూ చూడండి.

Anjali : RB చౌదరి నిర్మాతగా విశాల్ 35 చిత్రంలో నటించనున్న అంజలి

Anjali : RB చౌదరి నిర్మాతగా విశాల్ 35 చిత్రంలో నటించనున్న అంజలిఅంజలి ప్రస్తుతం చాలా సెలెక్టివ్‌గా పాత్రలను ఎంచుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్‌లోకి అంజలి ప్రవేశించారు. విశాల్ ఇప్పుడు తన కెరీర్‌లో 35వ ప్రాజెక్ట్‌ని పట్టాలెక్కించారు. చివరగా ‘మద గద రాజా’ అంటూ అంజలి, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్‌లతో విశాల్ చేసిన సందడికి కాసుల వర్షం కురిసింది. మళ్లీ ఇప్పుడు విశాల్, అంజలి కాంబోలో సినిమా రాబోతోంది. విశాల్ 35 ప్రాజెక్ట్‌ని ప్రముఖ నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది.

కన్నప్ప తరువాత వంద కోట్లతో మైక్రో డ్రామాల్ని సృష్టించనున్న విష్ణు మంచు

కన్నప్ప తరువాత వంద కోట్లతో మైక్రో డ్రామాల్ని సృష్టించనున్న విష్ణు మంచుడివైన్ ‘కన్నప్ప’ తరువాత విష్ణు మంచు చేయబోయే ప్రాజెక్టులు, సినిమాలపై అందరి దృష్టి పడింది. ‘కన్నప్ప’లో అద్భుతమైన నటనను కనబర్చిన విష్ణు మంచు మీద ఆడియెన్స్ ఎంతలా ప్రశంసలు కురిపించారో అందరికీ తెలిసిందే. ఇక విష్ణు ఇప్పుడు మైక్రో డ్రామాలపై వంద కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు నిర్ణయించుకున్నారని సమాచారం.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ప్రయోగాలు చేస్తున్న అభిమాన దర్శకులు

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ప్రయోగాలు చేస్తున్న అభిమాన దర్శకులుమెగాస్టార్ చిరంజీవికి బయట చాలామంది అభిమానులే. వారే సినిమారంగంలోకి ప్రవేశించి రకరకాల పాత్రలతో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. వయస్సులో వున్నప్పుడు ప్రయోగాలు చేసి పాత్రలను మెప్పించడం మామూలే. కానీ రజనీకాంత్ తరహాలో 70 సంవత్సరాలు పూర్తిచేసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవిపైనా 50 ఏళ్ళ వాడిగా చూపించడం మామూలు విషయం కాదు. అందుకు మొదటి నుంచి శరీరం కూడా సహకరించాలి. ఎంతో మంది 60 దాటినవాళ్ళు బయట ఇక జీవితంలో రామాక్రిష్ణ అంటూ కాలాన్ని వెల్లదీస్తున్న నేటి రోజుల్లో కమిటిమెంట్ మెంట్ తో కష్టపడుతూ ఇంకా ప్రేక్షకులను ఎంటర్ టైన్ చేయడానికి ముందుకు రావడం అభినందనీయం.

రియల్ లవ్ కోరుకునే మిస్టర్ రోమియో టీజర్ లాంచ్ చేసిన శ్రియా శరణ్

రియల్ లవ్ కోరుకునే మిస్టర్ రోమియో టీజర్ లాంచ్ చేసిన శ్రియా శరణ్రీల్ లవ్ కాదు రియల్ లవ్ కావాలని కోరుకునే కుర్రాడి కథతో మిస్టర్ రోమియో చిత్రం రూపొందుతోంది. నేతి శ్యామ్ సుందర్ నిర్మాతగా మనోజ్ కుమార్ కటోకర్ దర్శకత్వం వహించిన మ్యూజికల్ ఫిలిం మిస్టర్ రోమియో. ఏ రీల్ లైఫ్ స్టోరీ అనే ట్యాగ్ లైన్ తో రూపొందించారు. గురుచరణ్ నేతి, జుహీ భట్, అమిషి రాఘవ్ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు.

Keerthy Suresh: కీర్తి సురేష్ సినిమా మార్కెట్ పడిపోయిందా?

Keerthy Suresh: కీర్తి సురేష్ సినిమా మార్కెట్ పడిపోయిందా?కీర్తి సురేష్ తన తదుపరి చిత్రం రివాల్వర్ రీటా విడుదల కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఇది ఆగస్టు 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఆమె మునుపటి చిత్రం 'ఉప్పు కప్పురంబు' అమేజాన్ ప్రైమ్‌లో నేరుగా విడుదలైనప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కీర్తి సురేష్ దర్శకుడు మిస్కిన్‌తో కలిసి మహిళా ప్రధాన చిత్రంలో కలిసి పనిచేయవచ్చని బలమైన ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి.

Watch More Videos

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు. ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.
