Vantara, దర్యాప్తు బృందానికి పూర్తిగా సహకరిస్తాము: వంతారా యాజమాన్యం ప్రకటన
గుజరాత్ లోని జామ్ నగర్ లో వున్న వంతారా జంతు సంరక్షణ కేంద్రంపై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు సిట్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీనిపై వంతారా యాజమాన్యం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆ ప్రకటనలో... గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాన్ని మేము అత్యంత గౌరవంగా అంగీకరిస్తున్నాము. వంతార పారదర్శకత, కరుణ మరియు చట్టాన్ని పూర్తిగా పాటించడానికి కట్టుబడి ఉంది.
జంతువుల రక్షణ, పునరావాసం, సంరక్షణ మా లక్ష్యం మరియు దృష్టి కొనసాగుతుంది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి మేము పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తాము. మా పనిని నిజాయితీగా కొనసాగిస్తాము, ఎల్లప్పుడూ మా ప్రయత్నాలన్నింటిలోనూ జంతువుల సంక్షేమాన్ని కేంద్రంగా ఉంచుతాము.
ఈ ప్రక్రియ ఊహాగానాలు లేకుండా, మేము సేవ చేసే జంతువుల ఉత్తమ ప్రయోజనాల కోసం జరగడానికి అనుమతించాలని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము అని వంతారా తెలియజేసింది.