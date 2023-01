బెంగళూరులో ఆగడాలు.. కారుపై వ్యక్తిని లాక్కెళ్లిన మహిళ

ఈ ఘటనలో ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. కారు నడుపుతున్న మహిళా డ్రైవర్‌పై హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేయగా, బానెట్‌పై ఉన్న వ్యక్తితో సహా మరో నలుగురిపై కారు నడిపిన మహిళను కించపరిచినందుకు కేసు నమోదు చేశారు.

రోడ్డుపై దాడి చేసిన ఘటనలో ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. ఒక మహిళ దాదాపు 3 కిలోమీటర్లు నడుపుతున్నప్పటికీ, ఒక వ్యక్తి కారు బానెట్‌ను పట్టుకుని ఉన్న వీడియో క్లిప్‌లు శుక్రవారం వైరల్ అయ్యాయి.

Couple and youths attack each other over road rage: In yet another road rage incident, a couple and four youths attacked each other near Ullala in Jnanabharati, West #Bengaluru, on Friday morning. pic.twitter.com/Zmh1NGC7fL