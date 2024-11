మైసూరుకు చెందిన నిషిత ఎండి (21), పార్వతి ఎస్ (20), కీర్తన ఎన్ (21) ఇంజినీరింగ్ చివరి సంవత్సరం విద్యార్థులు మంగళూరులోని "వాజ్కో" బీచ్ రిసార్ట్‌లో విహారయాత్రకు వెళ్లారు. ఈత తెలియకపోయినా కొలనులోకి దిగాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

అయితే ఇద్దరు మహిళలు నీటిలో మునిగిపోయారు. మూడో మహిళ కాపాడే క్రమంలో ఆమె కూడా నీటిలో మునిగిపోయింది. వారి మృతదేహాలను రిసార్ట్ సిబ్బంది గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో కొలను దగ్గర లైఫ్‌గార్డ్ లేడని, పూల్ లోతును ఎక్కడా పేర్కొనలేదని పోలీసులు తెలిపారు.

