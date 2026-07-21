విద్యా ప్రతిభకు, జ్ఞాపక శక్తికి హయగ్రీవుని మంత్రం
చదువుల్లో రాణించాలన్నా, జ్ఞానాన్ని సముపార్జించాలన్నా దానికి హయగ్రీవుని ప్రార్థించాలి. భక్తితో ఆయనను ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని పఠిస్తే విద్యలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవచ్చు. ఆ శ్లోకాన్ని పఠిద్దాం.
జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం
ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే
ఈ శ్లోకాన్ని జపిస్తే జ్ఞానాన్ని పొందుగలుగుతారు. చదువులో ఏకాగ్రతను సాధిస్తారు. నిత్యం హయగ్రీవుని కొలిచేవారు మంచి జ్ఞాపకశక్తిని కలిగి ఉంటారు. శ్రీ మహావిష్ణు అవతారమైన హయగ్రీవుడు జ్ఞాన సముద్రం. ఆయన వేదం యొక్క నాలుగు రూపాలైన ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణ వేదాలు. హయగ్రీవుడు సరస్వతి దేవికి జ్ఞానాన్ని బోధించాడని పురాణాల్లో చెప్పబడింది.
మానవ శరీరం, గుర్రపు తలతో తెల్లటి రంగులో తెల్లటి వస్త్రాలతో, తెల్లటి కమలంపై ఆశీనులై వుంటారు ఈ స్వామివారు. మధు, కైటభ అనే రాక్షసుల నుండి వేదాలను రక్షించి, వాటిని మళ్ళీ బ్రహ్మకు బోధించినట్లు పురాణాలలో చెప్పబడింది. హయగ్రీవుడి అనుగ్రహం లేకుండా మంచి జ్ఞానాన్ని పొందలేరని విశ్వాసం.
తెలిసినవారితో తెలుగు అమ్మాయిలు జాగ్రత్త, 80 శాతం లైంగిక దాడులకు వీళ్లే కారకులు, రిపోర్ట్
తమకు బాగా తెలిసినవారితోనే తెలుగు రాష్ట్రాల అమ్మాయిలు ఎంతో జాగ్రత్తగా వుండాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎందుకంటే... గత ఏడాది కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అత్యాచార కేసుల్లో తెలిసినవారే 98 శాతం నిందితులగా తేలడం గమనార్హం. గత ఏడాది తెలంగాణ పోలీసు వార్షిక నివేదిక 2025 వివరాలను పరిశీలిస్తే షాకింగ్ విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. 98 శాతం తెలిసినవారే కామాంధులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలపై నమోదైన మొత్తం నేరాల సంఖ్య 20,551గా వున్నాయి. 2024 లోని 19,922 కేసులతో పోలిస్తే 3.16 శాతం పెరుగుదల కనబడుతోంది. వీటిలో అత్యాచార కేసులు 2,549 నమోదయ్యాయి. 2024తో పోలిస్తే 13 శాతం పెరుగుదల చోటుచేసుకున్నది.
Rahul Gandhi: జంతర్ మంతర్ వద్ద రాహుల్ గాంధీ.. ఎత్తుకెళ్లిన పోలీసులు
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ప్రజల నుండి నిరసనలు, అసమ్మతి వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన నీట్ పరీక్ష నిర్వహణలో లోపాలపై కాక్రోచ్ పార్టీ జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టిన నిరసనతో ఇది మొదలైంది. పంజాబ్లో ప్రారంభమవుతున్న రైతుల నిరసన కూడా ఈ అసమ్మతికి బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. ఈ క్రమంలో, భారత ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ నిరసనలో భాగమయ్యారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై పోలీసు బలగాలను ప్రయోగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాహుల్ గాంధీ మోదీ నివాసం వద్ద నిరసన తెలిపారు.
బ్రిటన్లో తొలి ఏఐ మంత్రిగా భారతీయుడు
బ్రిటన్ నూతన ప్రధానమంత్రిగా ఆండీ బర్న్హామ్ (56) బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆండీ మంత్రివర్గంలో భారత మూలాలు ఉన్న ఇద్దరికి మంత్రి పదవులు దక్కాయి. వీరిలో ఒకరు కనిష్క నారాయణ్ కాగా, మరొకరు లీసా నాండీ. వేల్స్ నుంచి ఎంపీగా గెలిచిన కనిష్క యూకే తొలి ఏఐ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బీహార్ రాష్ట్రంలో కనిష్క జన్మించారు. మరోవైపు, కీర్స్టార్మర్ ప్రభుత్వంలో సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన లీసా నాండీకి మరోసారి అదే పదవి దక్కింది.
Mysuru: భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెల గొంతు నులిమి చంపేసిన భర్త
మైసూరు జిల్లా హున్సూర్ తాలూకాలోని న్యూ మారుతీ లేఅవుట్లో మంగళవారం ఒక వ్యక్తి తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నొప్పి నివారణకు వాడే అడెసివ్ ప్లాస్టర్లతో వారి ముక్కు, నోరు మూసివేసి ఊపిరి ఆడకుండా చేయడం ద్వారా అతను వారిని హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మృతులను హరీష్ (39), అతని భార్య నిశ్చిత (37), కుమార్తెలు రక్ష (8) నక్ష (4)గా పోలీసులు గుర్తించారు.
దారుణం, రెండ్రోజుల వయసున్న ఆడ శిశువును సంచీలో పెట్టి రోడ్డుపక్కన వదిలేసారు
శంషాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సర్వీస్ రోడ్డుపై దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. రెండ్రోజుల వయసున్న ఓ నవజాత ఆడ శిశువును కూరగాయల తెచ్చుకునే సంచీలో పెట్టి రోడ్డు పక్కనే వదిలి వెళ్లారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు. ఈ సర్వీస్ రోడ్డు ఎయిర్ పోర్ట్ కాలనీ బ్రిడ్జికి కలుపుతూ వెళ్తుంది. పసిపాపను చూసినవారు వెంటనే డయల్ 100కి సమాచారం అందించారు. పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బిడ్డను శంషాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాధమిక చికిత్స చేసి బిడ్డను అమీర్ పేటలోని శిశు విహార్ కి తరలించారు.
21-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- తప్పుచేశామన్న భావం రానీయకండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. ప్రముఖలను ఆకట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సర్వదా అనుకూలమే. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.
బోనాల ఉత్సవాల కోసం గోల్కొండ కోటకు పోటెత్తిన భక్తులు
గోల్కొండ కోటలోని శ్రీ జగదాంబికా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగిన వార్షిక బోనాల ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు వందలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన మహిళలు, అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించేందుకు అన్నం, బెల్లం, పెరుగు, వేప ఆకులతో కూడిన అలంకరించిన బోనం కుండలను తలపై మోసుకెళ్లారు. తెలంగాణలోని అత్యంత ముఖ్యమైన సాంస్కృతిక పండుగలలో ఒకటైన బోనాలు, ఆషాఢ మాసంలో జరుపుకుంటారు. జగదాంబికా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగే ఉత్సవాలు హైదరాబాద్ బోనాల పండుగకు ఆరంభంగా భావించబడతాయి.
20-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు...
19-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్తులాభం.. వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి....
19-07-2026 నుంచి 25-07-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. ఊహలు, అంచనాలు ఫలిస్తాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. బుధవారం నాడు ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అవతలి వారి తాహతును క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తొందరపడి మాట ఇవ్వవద్దు. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. తరుచూ సన్నిహితులతో సంభాషిస్తుంటారు. మీ చొరవతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతికి అధికారులు సిఫార్సు చేస్తారు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉపాధి పథకం చేపడతారు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.