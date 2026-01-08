గురువారం, 8 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (13:03 IST)

Srivani Darshan: ఉదయం బుక్ చేసుకుంటే సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు.. ఎలా?

Tirumala
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాలంటే.. సర్వదర్శనం కింద గంటల పాటు క్యూలైన్లలో వేచి వుండాలి. ఆయన దర్శనం కోసం రూ.300ల టిక్కెట్లను మూడు నెలల ముందే బుక్ చేసుకోవాలి. ఆర్జిత సేవలకు కూడా ఇదే తంతు కొనసాగుతోంది. ఆన్‌లైన్‌లో మూడు నెలల ముందే టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకుని దర్శించుకునే భక్తులకు ఓ గుడ్ న్యూస్. ఇకపై ఉదయం టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు. 
 
ఎలాగంటే.. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ కింద ఉదయం బుక్ చేసుకుంటే.. సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ అధికారులు రోజూ తిరుమలలోని కౌంటర్, తిరుపతి ఎయిర్ పోర్టులోని శ్రీవాణి కౌంటర్లలో దర్శన టిక్కెట్లను ఆఫ్ లైన్లలో పొందవచ్చు.
 
ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. టీటీడీ భక్తుల సౌకర్యాల కోసం శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టిక్కెట్లను అందించడంలో ముఖ్యమైన మార్పులను ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు తిరుమలలో కౌంటర్లలో నేరుగా అందించబడిన ఈ టిక్కెట్లు, ఇకపై ఆన్‌లైన్ ద్వారా పంపిణీకి సంబంధించిన సమాచారం అందించబడింది. 
 
తొలి విడతగా జనవరి 09వ తేదీ మొదటి ఆన్‌లైన్‌లో శ్రీవాణి టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో ఇకపై శ్రీవాణి టిక్కెట్లు ఆన్‌లైన్‌లో లభించనున్నాయి. ఈ టిక్కెట్లను ఉదయం బుక్ చేసుకుంటే.. ఆ రోజు సాయంత్రం శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. తిరుమలలో ఇప్పటివరకు ఆఫ్‌లైన్ కౌంటర్లు ద్వారా అందించబడిన రూ.800 శ్రీవాణి బ్రేక్ దర్శన టిక్కెట్లు, ఇకపై ఆన్‌లైన్ కరెంట్ బుకింగ్‌గా తిరిగి మార్చబడతాయి. 
 
ఈ టిక్కెట్లు రోజూ ఉదయం 9 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో మొదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు భక్తులు బుక్ చేసుకోవచ్చు. టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్న భక్తులు అదే రోజున సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు తిరుమలలో వెంకన్నను దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఈ కొత్త పద్ధతి జనవరి 9, 2026 నుండి ఒక నెల వరకు పరీక్ష ఆధారంగా అమలు చేయబడుతుంది. దీని ఫలితాలపై ఆధారపడి తదుపరి ఫలితాలు తీసుకోబడతాయి.
 
ఈ టిక్కెట్లను బుక్ చేయడానికి ఆధార్ కార్డు, మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరి. ఒక కుటుంబంలో గరిష్టంగా 4 మంది వ్యక్తులు (1+3) మాత్రమే ఒక్కసారి టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఆచరణలో వున్న 3 నెలల ముందే ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకునే దర్శన టిక్కెట్లతో పాటు అదనంగా ఈ రూ.800 శ్రీవాణి బ్రేక్ దర్శన టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పటికే తిరుపతి ఎయిర్ పోర్టులో అందజేసే 200 ఆఫ్‌లైన్ టిక్కెట్‌లు సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. భక్తులు ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకుని తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేయాలని దేవస్థానం కోరింది.

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026ని మంగళవారం జరుపుకుంటారు. జనవరి 6వ తేదీన సంకష్టహర చతుర్థిని జరుపుకుంటారు. ఈరోజు 2026లో మొదటి సంకష్ట చతుర్థి. ఈ రోజున లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే సంకటాలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున ఉపవాసం వుండేవారికి కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. లంబోదర సంకష్టి వ్రతాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని, సంకల్పం బలపడుతుందని, విజయం, స్థిరత్వం చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. ముద్గల పురాణం వంటి ప్రాచీన గ్రంథాలలో వినాయకుడి లంబోదర రూపాన్ని వర్ణించారు.

06-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు...

06-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?సాధారణంగా శ్రీ రామనవమికి ముందు రోజు అశోకాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు గోరింటాకు వృక్షాన్ని పూజించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇలా అశోకాష్టమి రోజున గోరింటాకు చెట్టును పూజించడం ద్వారా ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కుటుంబ సంక్షేమం చేకూరుతుంది. ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. గోరింటాకు, అశోక వృక్షం అని పిలవబడే ఈ చెట్టును అశోకాష్టమి రోజునే కాకుండా మంగళవారం, శుక్రవారాల్లో పూజిస్తే సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. రామాయణంలో సీతమ్మ తల్లి రావణుని చెరలో అశోకవనంలో వున్న సందర్భంలో అశోక వృక్షాన్ని పూజించినట్లు విశ్వాసం.

05-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు...

05-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పరిచయాలు బలపడతాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యవహారాలు స్వయంగా చూసుకోవాలి.

04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆదివారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్ధిక వివరాలు వెల్లడించవద్దు. సన్నిహితులతో తరచు సంభాషిస్తుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. వస్త్ర, ఫ్యాన్సీ వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వేడుకకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.
