గురువారం, 7 ఆగస్టు 2025
బుధవారం, 6 ఆగస్టు 2025 (15:26 IST)

JioStar: జియోస్టార్ చేతికి యూఎస్ ఓపెన్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ స్ట్రీమింగ్ హక్కులు

Jio Star
యూఎస్ ఓపెన్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ల కోసం రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలకు ప్రత్యేకమైన ప్రసార  స్ట్రీమింగ్ హక్కులను జియోస్టార్ పొందినట్లు ప్రకటించింది. ఈ మైలురాయి భాగస్వామ్యంతో యూఎస్‌‌టీఏ బిల్లీ జీన్ కింగ్ నేషనల్ టెన్నిస్ సెంటర్ హార్డ్ కోర్టుల నుండి ప్రతి మ్యాచ్‌ను స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో  జియో హాట్ స్టార్‌లో ప్రసారం చేస్తుంది. ప్రతీ మ్యాచ్‌ను నేరుగా లక్షలాది భారతీయ స్క్రీన్‌లకు అందిస్తుంది. ప్రపంచ టెన్నిస్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన గ్రాండ్ స్లామ్‌లలో ఒకటనేది తెలిసిందే. 
 
కార్లోస్ అల్కరాజ్, ఇగా స్విటెక్, నోవాక్ జొకోవిచ్, కోకో గౌఫ్ కోర్టులోకి దిగగా, జానిక్ సిన్నర్, అరినా సబలెంకా వరుసగా తమ పురుషుల, మహిళల సింగిల్స్ టైటిళ్లను గెలుచుకోవాలని చూస్తున్నారు. 
 
జియోస్టార్ తన కవరేజ్‌లో భాగంగా, ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా హాజరయ్యే వార్షిక క్రీడా కార్యక్రమాలను టార్గెట్ చేస్తోంది. ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా ఈవెంట్‌ల విస్తరిస్తున్న పోర్ట్‌ఫోలియోకు యుఎస్ ఓపెన్‌ను జోడించడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.
 
USTAతో ఈ అనుబంధం మా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అభిమానులకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రీమియర్ గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ కంటెంట్ పరిధిని మరింతగా పెంచుతుందని జియోస్టార్ ఇంటర్నేషనల్ అక్విజిషన్స్ అండ్ సిండికేషన్ హెడ్ హ్యారీ గ్రిఫిత్ అన్నారు.
 
యుఎస్ ఓపెన్‌తో, జియోస్టార్ ఇప్పుడు నాలుగు ప్రతిష్టాత్మక గ్రాండ్ స్లామ్‌లలో రెండింటికి నిలయంగా ఉంది. ఏడాది పొడవునా టెన్నిస్ కవరేజీని అందిస్తోంది.

తిరుప్పూర్ ఎస్ఐను నరికిచంపిన నిందితుడి కాల్చివేత.. ఎక్కడ?

తిరుప్పూర్ ఎస్ఐను నరికిచంపిన నిందితుడి కాల్చివేత.. ఎక్కడ?తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరుప్పూరు జిల్లాలో తండ్రీ కుమారుల మధ్య జరిగిన గొడవలను ఆపేందుకు వెళ్లిన ఎస్ఎస్ఐను కొడవలితో నరికి చంపేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడును పోలీసులు కాల్చిచంపేశారు. గురువారం తెల్లవారుజామున పోలీస్ కాల్పుల్లో ప్రధాన నిందితుడు మణికంఠన్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

ఐర్లాండులో భారత సంతతి బాలికపై దాడి: జుట్టు పట్టుకుని లాగి వ్యక్తిగత భాగాలపై...

ఐర్లాండులో భారత సంతతి బాలికపై దాడి: జుట్టు పట్టుకుని లాగి వ్యక్తిగత భాగాలపై...ఐర్లాండ్‌లో ఆరేళ్ల బాలికపై జాత్యహంకార దాడి జరిగింది. కేరళలోని కొట్టాయంకు చెందిన ఆరేళ్ల బాలిక నియా ఆగ్నేయ ఐర్లాండ్‌లోని వాటర్‌ఫోర్డ్ నగరంలో తన ఇంటి బయట ఆడుకుంటుండగా, 12 నుండి 14 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లల ముఠా ఆమెపై దాడి చేసింది. ఆ బాలికను డర్టీ అని పిలువడమే కాకుండా "భారతదేశానికి తిరిగి వెళ్ళు" అంటూ హేళన చేసారు. నియా తల్లి అనుపా అచ్యుతన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఆ ముఠా తన కుమార్తె ముఖంపై కొట్టి, ఆమె ప్రైవేట్ భాగాలను సైకిల్‌తో ఢీకొట్టి, మెడపై కొట్టి, జుట్టును పట్టుకుని లాగారంటూ వెల్లడించారు.

భార్యపై అనుమానం - అత్యంత నిచానికి దిగజారిన భర్త

భార్యపై అనుమానం - అత్యంత నిచానికి దిగజారిన భర్తభార్య ప్రవర్తనను అనుమానించిన భర్త... ఆమె న్యూడ్ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. భార్య అసభ్యకర ఫోటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. సికింద్రాబాద్ రాంగోపాల్ పేట పోలీస్ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

ఉధంపూర్‌లో సిఆర్‌పిఎఫ్ వాహనం బోల్తా: ముగ్గురు మృతి, 12 మందికి గాయాలు

ఉధంపూర్‌లో సిఆర్‌పిఎఫ్ వాహనం బోల్తా: ముగ్గురు మృతి, 12 మందికి గాయాలుజమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని ఉధంపూర్ జిల్లాలోని బసంత్‌గఢ్ ప్రాంతంలో గురువారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఒక సిఆర్‌పిఎఫ్ వాహనం లోతైన గుంతలో పడి కనీసం ముగ్గురు సిఆర్‌పిఎఫ్ జవాన్లు మృతి చెందగా, 12 మంది గాయపడ్డారు. వారిలో చాలా మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఉదయం 10.30 గంటల ప్రాంతంలో బసంత్‌గఢ్ ప్రాంతంలోని కాండ్వా సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారని, గాయపడిన వారందరినీ చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించామని ఉధంపూర్ అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ సందీప్ భట్ తెలిపారు.

మిత్రుడు నరేంద్ర మోడీకి తేరుకోలేని షాకిచ్చిన డోనాల్డ్ ట్రంప్

మిత్రుడు నరేంద్ర మోడీకి తేరుకోలేని షాకిచ్చిన డోనాల్డ్ ట్రంప్తన ఆప్త మిత్రుడుగా ప్రకటించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ తేరుకోలేని షాకిచ్చారు. రష్యా నుంచి నిరంతరాయంగా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు ప్రతిగా భారత్ నుంచి దిగుమతి అయ్యే కీలక ఉత్పత్తులపై ఏకంగా 50 శాతం మేరకు భారీ సుంకాలను విధిస్తున్నట్టు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయంతో లెదర్, వజ్రాలు-ఆభరణాలు, వస్త్ర, రసాయనాలు వంటి భారత కీలక ఎగుమతి రంగాలు తీవ్ర సంక్షోభం చిక్కుకోనున్నాయి.

కార్మికులకు వేతనాలు పెంచే అవకాశం లేదు : మైత్రీ మూవీస్ నవీన్

కార్మికులకు వేతనాలు పెంచే అవకాశం లేదు : మైత్రీ మూవీస్ నవీన్ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా రంగంలోని 24 క్రాఫ్ట్ కు చెందిన కొంతమంది కార్మికులు తమకు నిర్మాతలు తమ వేతనం పెంపులో 30 శాతం ఇవ్వాలని పట్టుబట్టారు. దీనిపై 24 క్రాఫ్ట్ కు చెందిన కార్మిక ఫెడరేషన్ సంఘ నాయకులు వల్లభనేని అనిల్ ఆద్వర్యంలోనూ మరోవైపు ఫిలింఛాంబర్ కమిటీ, లేబర్ ఆపీసర్ కూడా మీటింగ్ వేశారు. ఈ సందర్భంగా మొన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలిసిన సి.కళ్యాణ్ కమిటీ త్వరలో కార్మికుల సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు.

ఒకే ఒక్క రీల్స్‌కు ఏకంగా 190 కోట్ల వీక్షణలు...

ఒకే ఒక్క రీల్స్‌కు ఏకంగా 190 కోట్ల వీక్షణలు...బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె ఇన్‌స్టా కోసం చేసిన ఒకే ఒక్క రీల్‌కు ఏకంగా 190 కోట్ల వీక్షణలు వచ్చాయి. ప్రపంచంలోనే ఈ వేదికగా ఎక్కువమంది చూసిన రీల్‌గా ఇది నిలిచింది. గతంలో ఈ విషయంగా రికార్డులు సృష్టించిన హార్దిక్ పాండ్యా, క్రిస్టియానో రొనాల్డోలనూ దాటి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిందీమె. ఇది చూసినవారంతా సినిమాల్లోనే కాదు, సోషల్ మీడియాలోనూ దీపిక క్వీన్ అంటున్నారు.

Prabhas: ది రాజా సాబ్ గురించి ఆసక్తికర ప్రకటన చేసిన నిర్మాత

Prabhas: ది రాజా సాబ్ గురించి ఆసక్తికర ప్రకటన చేసిన నిర్మాతప్రభాస్ నటిస్తున్న ది రాజా సాబ్ సినిమా విడుదల ఎప్పుడు? షూటింగ్ అయిందా లేదా? అనేది సోషల్ మీడియాలోనూ, చిత్ర నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ కు ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. గత రాత్రి హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఓ వేడుకలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రభాస్ అభిమానులకు శుభ వార్త తెలిపారు. ది రాజా సాబ్ షూటింగ్ అక్టోబర్ నాటికి పూర్తవుతుందనీ, సంక్రాతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదల చేయనున్నామని వెల్లడించారు.

ఫ‌న్, లవ్, ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌ గా బ‌న్ బ‌ట‌ర్ జామ్‌ ట్రైలర్

ఫ‌న్, లవ్, ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌ గా బ‌న్ బ‌ట‌ర్ జామ్‌ ట్రైలర్రాజు జెయ‌మోహ‌న్‌, ఆధ్య ప్ర‌సాద్‌, భ‌వ్య త్రిఖ హీరో హీరోయిన్లుగా రాఘ‌వ్ మిర్‌ద‌త్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బన్ బటర్ జామ్’. సురేష్ సుబ్ర‌మ‌ణియ‌న్ స‌మ‌ర్ప‌కుడిగా రెయిన్ ఆఫ్ ఎరోస్‌, సురేష్ సుబ్ర‌మ‌ణియ‌న్ నిర్మించిన ఫ‌న్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైనర్ ‘బ‌న్ బ‌ట‌ర్ జామ్‌’ ఔట్ అండ్ ఔట్ కామెడీగా తమిళ్‌లో సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ మూవీని తెలుగులో ఆగస్టు 22న శ్రీ విఘ్నేశ్వర ఎంటైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పైన సిహెచ్ సతీష్ కుమార్ గ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

శ్వేతా మీనన్ అశ్లీల కంటెంట్‌ చిత్రంలో నటించారా? కేసు నమోదు

శ్వేతా మీనన్ అశ్లీల కంటెంట్‌ చిత్రంలో నటించారా? కేసు నమోదుమలయాళ నటి శ్వేతా మీనన్‌పై కేరళ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అశ్లీల కంటెంట్‌‍ ఉన్న చిత్రంలో ఆమె నటించారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆమెపై కేసు నమోదు చేశారు. సామాజిక కార్యకర్త చేసిన ఫిర్యాదుపై కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్టు కొచ్చిన్ సెంటర్ల పోలీసులు వెల్లడించారు.
