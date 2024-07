భారతదేశ బ్యాడ్మింటన్-పవర్ హౌస్‌గా ఆవిర్భవించటానికి, మహిళా క్రీడాకారులు ప్రపంచ వేదికపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతున్న క్రమంలో రాష్ట్రపతి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారని ఎక్స్ భారత రాష్ట్రపతి అధికారిక ఖాతాలో ఒక పోస్ట్ పేర్కొంది.

మహిళల పద్మ అవార్డు గ్రహీతలతో కూడిన 'హర్ స్టోరీ - మై స్టోరీ' లెక్చర్ సిరీస్‌లో భాగంగా, బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ (BWF) ర్యాంకింగ్స్‌లో ప్రపంచ నం.1 ర్యాంకింగ్‌కు చేరుకున్న మొదటి భారతీయ మహిళా క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వాల్‌ను పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్‌లతో సత్కరించింది.

రాష్ట్రపతి భవన్‌లోని కోర్టులో రాష్ట్రపతి ముర్ము బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్న వీడియోను ఎక్స్‌పై అధికారిక హ్యాండిల్ విడుదల చేసింది. 'హర్ స్టోరీ - మై స్టోరీ' లెక్చర్ సిరీస్‌ను రాష్ట్రపతి కార్యాలయం ప్రారంభించింది.

ఇది పద్మ అవార్డు గ్రహీత మహిళల కథలను పరిశీలిస్తుంది. అందులో వారు వారి పోరాటాలు, విజయాల గురించి మాట్లాడతారు. ఈ ధారావాహిక రాష్ట్రపతి భవన్‌లో అనధికారిక పరస్పర చర్యలను అభివృద్ధి చేయడం, ట్రయల్‌ బ్లేజింగ్ మహిళా సాధకులతో బంధాలను ఏర్పరచడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

