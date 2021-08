స్కిప్పింగ్ ఆడిన కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ - వీడియో వైరల్

ఆజాదీ కా అమృత్ మ‌హోత్స‌వ్‌లో భాగంగా జాతీయ క్రీడాదినోత్స‌వ‌మైన‌ 2019, ఆగ‌స్టు 29న ఫిట్ ఇండియా మూవ్‌మెంట్‌ను ప్రారంభించారు. ఆ మూవ్‌మెంట్ ద్వితీయ వార్షికోత్స‌వాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని ఆదివారం ఢిల్లీలోని మేజ‌ర్ ధ్యాన్‌చంద్ నేష‌న‌ల్ స్టేడియంలో నిర్వ‌హించిన‌ కార్య‌క్ర‌మంలో ఫిట్ ఇండియా మొబైల్ యాప్‌ను లాంచ్ చేశారు.



ఈ యాప్ హిందీ, ఇంగ్లిష్ భాష‌ల్లో అందుబాటులో ఉంటుంద‌ని కేంద్ర క్రీడ‌ల మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ చెప్పారు. అంతేగాక బేసిక్ స్మార్ట్ ఫోన్‌ల‌లో కూడా ప‌నిచేసే విధంగా ఈ యాప్‌ను రూపొందించిన‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు.



కేంద్ర క్రీడ‌ల శాఖ స‌హాయ‌మంత్రి నిసిత్ ప్ర‌మాణిక్ కూడా పాల్గొన్న ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో అనురాగ్ ఠాకూర్ స్కిప్పింగ్ ఆడి త‌న ఫిట్‌నెస్‌ను రుజువు చేసుకున్నారు. దేశంలోని ప్ర‌తి పౌరుడూ త‌న ఫిట్నెస్‌ను కాపాడుకోవాల‌ని సూచించారు. కాగా, మంత్రి చేసిన స్కిప్పంగ్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.









#WATCH | Union jumps a skipping rope during the of FIT INDIA mobile application in Delhi pic.twitter.com/alRpEMAIT2