సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి గట్టి వార్నింగ్ .. 48 గంటల్లో ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేస్తాం.. గేట్లు తెరిస్తే?

బీజేపీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తుందని, కొంత నీతి కలిగి ఉన్నందునే మేము మౌనంగా ఉన్నామని, ఇలాంటి చౌకబారు రాజకీయాలను ఆశ్రయించడం లేదన్నారు. అదే సమయంలో, పలువురు బిజెపి ఎమ్మెల్యేలు తనతో టచ్‌లో ఉన్నారని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ప్రకటించినందుకు బిజెపి ఎమ్మెల్యే కూడా మండిపడ్డారు. చేవెళ్ల కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రంజిత్ రెడ్డితో రేవంత్ రెడ్డి సఖ్యతగా వ్యవహరించడాన్ని కూడా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే తప్పుబట్టారు.

నిందితుల నుంచి కిక్‌బ్యాక్ తీసుకోవడానికే రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాత్మకంగా ఎలాంటి స్కామ్‌లను సీబీఐకి అప్పగించకుండా వ్యవహరిస్తున్నారని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆరోపించారు. నిబంధనల ప్రకారం ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును సీబీఐతో విచారించాలి కానీ మీరు కేంద్ర విచారణ సంస్థకు ఇవ్వలేదు. బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వ మోసాలను సొమ్ము చేసుకునేందుకు రేవంత్‌రెడ్డి పన్నిన ఎత్తుగడ ఇది’’ అని ఆరోపించారు.

