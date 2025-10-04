హైదరాబాద్కు తొలి టెస్లా కారు: కొంపల్లికి చెందిన డాక్టర్ కొనేశారు.. ఆయుధ పూజ చేశారు..
హైదరాబాద్కు తొలి టెస్లా కారు వచ్చింది. కొంపల్లికి చెందిన వైద్యుడు ప్రవీణ్ కోడూరు టెస్లా ముంబై షోరూమ్ నుండి కారును కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. మోడల్ Yని ముంబై నుండి డెలివరీ చేసి, ఆపై హైదరాబాద్కు తీసుకెళ్లారు. నగరంలో మొదటి టెస్లా యజమాని కావడం పట్ల డాక్టర్ ప్రవీణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. టెస్లా ముంబైలో తన షోరూమ్ను ప్రారంభించిన వెంటనే అతను మోడల్ Yని ఎంచుకున్నారు.
పూణే, సోలాపూర్లలో ఛార్జింగ్ స్టాప్లతో అతని ప్రయాణం 770 కి.మీ. ప్రయాణించింది. ఆ కారుకు అతనికి రూ. 63 లక్షలు ఖర్చయింది. దానితో పాటు వేరే రాష్ట్రం నుండి కొనుగోలు చేసినందుకు అదనంగా 22శాతం పన్ను కూడా చెల్లించాల్సి వచ్చింది. తెలంగాణ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై పన్ను విధించదు.
కానీ కారు ముంబై నుండి వచ్చినందున, అతను పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చింది. డాక్టర్ ప్రవీణ్ టెస్లా ఇప్పుడు భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణించే ఆరవ కారు. ఈ కొత్త కారుకు ఆయుధ పూజ సందర్భంగా డాక్టర్ పూజ చేశారు. టెస్లా మోడల్ Y అల్ట్రా రెడ్ వెర్షన్ అయిన ఈ కారు హైదరాబాద్కు చెందిన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ లగ్జరీ కారుకు అద్భుతమైన రూపం అని డాక్టర్ వెల్లడించారు.