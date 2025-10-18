Ram Gopal Varma: రాజమహేంద్రవరంలో రామ్ గోపాల్ వర్మపై కేసు
వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ చట్టపరమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడం కొత్తేమీ కాదు. సోషల్ మీడియాలో ఆయన చేసే వ్యాఖ్యలు తరచూ వివాదాలను రేకెత్తిస్తుంటాయి. కోర్టుకు కూడా వెళ్తాయి. తాజాగా రాజమహేంద్రవరంలో ఆయనపై రాష్ట్రీయ ప్రజా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మేడ శ్రీనివాస్ కొత్త కేసు దాఖలు చేశారు.
శ్రీనివాస్ ప్రకారం, ఆర్జీవీ ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు యువతను తప్పుదారి పట్టించే అవకాశం ఉంది. ఈ కేసులో యాంకర్ స్వప్న పేరు కూడా ఉంది. రామ్ గోపాల్ వర్మ హిందూ దేవుళ్ల గురించి అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఒకప్పుడు రంగీలాతో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ చిత్రనిర్మాత, ఆయన తన ప్రత్యేకమైన కథ చెప్పే శైలికి జాతీయ ఖ్యాతిని పొందారు.
అయితే, ఆయన సినిమాలు విమర్శలను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభించడంతో ఆయన తరువాతి కెరీర్ అనిశ్చితంగా మారింది. చాలామంది ఆయన పునరాగమనంగా భావించిన రక్త చరిత్ర తర్వాత కూడా, ఆర్జీవీ రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత కలిగిన సినిమాలు తీయడం కొనసాగించారు.
ఆ ప్రాజెక్టులు మరిన్ని వివాదాలను, చట్టపరమైన ఫిర్యాదులను తెచ్చిపెట్టాయి. కేసుల జాబితా పెరుగుతున్నప్పటికీ, రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆపే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని సంకోచం లేకుండా వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు.