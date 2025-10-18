శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (16:47 IST)

Harish Shankar: ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్... ఉస్తాద్ భ‌గ‌త్ సింగ్ గురించి నిర్మాత తాజా అప్ డేట్

Pawan Kalyan, Ustad Bhagat Singh
ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ ఓజీ సినిమా తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పుకోవాల్సింది ఉస్తాద్ భ‌గ‌త్ సింగ్ చిత్రం గురించే. ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన ఏ సినిమాలు చేయడానికి సంసిద్ధంగా లేరు. ఇప్పటికే దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ మూడు వంతుల షూటింగ్ పూర్తిచేశాడని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాపై తాజా సమాచారం ఏమిటని.. నిర్మాత మైత్రీమూవీస్.. నవీన్ ఎర్నేని అడుగగా.. త్వరలో మంచి అప్ డేట్ ఇస్తామని తెలిపారు. దీపావళి తర్వాత కొత్త అప్ డేట్ వస్తుందని వివరించారు.
 
ఓసారి దర్శకుడు హరీష్‌ శంకర్‌ తో మాట్లాడి వివరాలు తెలియజేస్తామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ మంత్రి బాధ్యతలతో బిజీగా వుండడంతో నవంబర్ లో మిగిలిన భాగాన్ని పూర్తిచేస్తారని సమాచారం. ఈ సినిమాలో గబ్బర్ సింగ్ లో నటించిన రౌడీ బ్యాచ్ లో అంతాక్షరి  సన్నివేశంలో పాల్గొన్న వారంతా ఇందులో వుంటున్నారు. ఓజీ అనేది పవన్ అభిమానులకోసమే తీశారని టాక్ వుంది. కానీ, ఉస్తాద్ సినిమా మాత్రం అందరినీ కనెక్ట్ అయ్యేలా వుంటుందనీ, సామాజిక అంశాలు కూడా ప్రస్తావన జరుగుతుందని తెలుస్తోంది.
 
ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల, రాశీఖన్నా కూడా నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదలైన ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ గ్లింప్స్‌లో భగత్‌.. భగత్‌ సింగ్‌ మహంకాళి పోలీస్‌స్టేషన్‌, పత్తర్‌ గంజ్‌, ఓల్డ్‌ సిటీ. ఈ సారి పర్ ఫార్మన్స్ బద్దలైపోద్ది.. అంటూ పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్టైల్‌ ఆఫ్‌ మ్యానరిజంతో సాగుతున్న డైలాగ్స్‌ సినిమాపై హైప్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ముందు ముందు రాబోయే మరింత అప్ డేట్ సినిమాపై మరింత హైప్ క్రియేట్ చేస్తుందని మరో నిర్మాత చెర్రి తెలియజేస్తున్నారు.

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అక్టోబర్ 19 నుండి 24 వరకు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తారు. ఆరు రోజుల పర్యటనలో, ఆయన ప్రముఖ ఆస్ట్రేలియా విశ్వవిద్యాలయాల బోధనా పద్ధతులను అధ్యయనం చేస్తారు. రాష్ట్ర విద్యా రంగానికి సహకారాలను అన్వేషిస్తారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరగనున్న సీఐఐ పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్‌కు ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించడానికి సిడ్నీ, మెల్‌బోర్న్‌లలో రోడ్‌షోలకు లోకేష్ నాయకత్వం వహిస్తారు.

Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)

Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు కవిత శనివారం బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ రిజర్వేషన్ బంద్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమంలో ఊహించని హైలైట్ ఆమె కుమారుడు దేవనపల్లి అనిల్ ఆదిత్య ధర్నాలో నిరసనకారులతో కలిసి కూర్చోవడం. ఈ నిరసనలో ఆదిత్య పాల్గొనడం మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించింది. రాజకీయ రంగానికి కొత్తగా వచ్చిన ఆ యువకుడు అనుభవజ్ఞులైన కార్యకర్తలలో ప్లకార్డులు పట్టుకుని కొంచెం దూరంగా కనిపించాడు.

కింగ్ కోబ్రా కాటుకు గిలగిల కొట్టుకుని చనిపోయిన మృగరాజు (video)

కింగ్ కోబ్రా కాటుకు గిలగిల కొట్టుకుని చనిపోయిన మృగరాజు (video)కింగ్ కోబ్రా లేదా నల్లత్రాచు. ఇది అత్యంత భయంకరమైన సర్పము. అడవిలో అటుగా వెళ్లే సింహానికి కింగ్ కోబ్రా ఎదురైంది. సింహం వెనకడుగు వేయకుండా ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసింది. అంతే... నల్లత్రాచు సింహం తలపైన కాటు వేసింది. దాంతో క్షణాల్లో సింహం గిలగిల కొట్టుకుంటూ ప్రాణాలు వదిలింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అయ్యింది. కింగ్ కోబ్రా లేదా నల్లత్రాచు గురించి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు ఒకసారి తెలుసుకుందాము. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, పొడవైన విష సర్పాలలో మొదటిదని చెప్పవచ్చు.

హిందీలో అనర్గళంగా మాట్లాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. కొనియాడిన పీఎం

హిందీలో అనర్గళంగా మాట్లాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. కొనియాడిన పీఎంకర్నూలులో జరిగిన సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్ సమావేశంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు హిందీ ప్రసంగం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టమైన ప్రశంసలు వ్యక్తం చేశారు. బీహార్‌లో ఎన్డీఏకు చంద్రబాబు చేసిన మద్దతును, ఆయన కృషిని ఆయన ప్రశంసించారు. బీహార్ అవకాశాల గురించి అనర్గళంగా హిందీ మాట్లాడటం ద్వారా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ కార్యకర్తల హృదయాలను గెలుచుకున్నారని, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్‌పై నిజమైన విశ్వాసాన్ని చూపించారని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

పబ్‌జీ గొడవా లేకుంటే ప్రేమ వ్యవహారమా..? స్నేహితుడి కాల్చి చంపేశాడు..

పబ్‌జీ గొడవా లేకుంటే ప్రేమ వ్యవహారమా..? స్నేహితుడి కాల్చి చంపేశాడు..పాట్నాలో 18 ఏళ్ల యువకుడు పబ్‌జీ ఆడటంపై జరిగిన వివాదం కారణంగా కాల్పులు జరిగాయి. సోమవారం రాత్రి ఫుల్వారీ షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మౌలా బాగ్ ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మహమ్మద్ అఫ్రోజ్ అనే బాధితుడిని అతని స్నేహితుడు మొహమ్మద్ చోటు రెండుసార్లు కాల్చి చంపాడని, ఒక బుల్లెట్ అతని తలకు దూసుకుపోయిందని తెలుస్తోంది.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.
