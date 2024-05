కుక్కతో వచ్చిన తంటా.. ఓ వ్యక్తిని చితకబాదిన ఐదుగురు.. భార్యపై కూడా..? (video)

అయితే కాసేపటికి పెంపుడు కుక్కతో రోడ్డుపై నిల్చున్న వ్యక్తిపై ఇరుగుపొరుగు వారు దుడ్డి కర్రలతో దారుణంగా దాడి చేశారు. ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్ కావడంతో ఇరుగుపొరుగు వారితో గొడవపడి అతని భార్య, పెంపుడు కుక్కపై దాడి చేసి హత్యాయత్నం చేశారన్న ఆరోపణలపై ఐదుగురు వ్యక్తులను హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రహమత్ నగర్ ప్రాంతంలో మే 14 సాయంత్రం నిందితులు ఎన్. శ్రీనాథ్, అతని భార్య, వారి పెంపుడు కుక్కపై దాడి చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. శ్రీనాథ్, అతని భార్య వారి కుక్కతో పాటు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

పలు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితులు, ఒకరి బంధువులందరినీ కోర్టు ముందు హాజరుపరచగా, వారిని 15 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు. దర్యాప్తు పురోగతిలో ఉందని, దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత తగిన ఆధారాలతో చార్జిషీట్ దాఖలు చేస్తారని డీసీపీ తెలిపారు.

మే 8న శ్రీనాథ్ తన సైబీరియన్ హస్కీని పట్టీ లేకుండా నడకకు తీసుకెళ్లడంతో ఇబ్బంది మొదలైంది. ధనుంజయ్‌తో పాటు అతని బావ సాయికుమార్‌పై కుక్క దాడి చేసింది. దీంతో వారు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

మే 14న, శ్రీనాథ్ మళ్లీ తన కుక్కతో బయటికి వచ్చినప్పుడు, ముగ్గురు పొరుగింటివారిపై దాడి చేసినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆవేశానికి గురైన ధనుంజయ్‌, సాయికుమార్‌తో కలిసి శ్రీనాథ్‌, అతని కుక్కపై కర్రలతో దాడి చేశారు. అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన శ్రీనాథ్ భార్యకు కూడా గాయాలయ్యాయి. శ్రీనాథ్ దంపతులను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కుక్కను కూడా వైద్య సంరక్షణ కోసం వెటర్నరీ ఆసుపత్రికి పంపించారు.

A pet owner, his wife, and their pet were beaten up!



In Hyderabad, Madhuranagar, Srinath's pet dog reportedly bit Dhanunjaya's relative. In a fit of rage and seeking revenge, Dhanunjaya called upon his friends and attacked Srinath with sticks. They also beat Srinath's wife, who… pic.twitter.com/vmTMn7iXmU