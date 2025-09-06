శనివారం, 6 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 6 సెప్టెంబరు 2025 (11:57 IST)

కవిత అరెస్ట్ అయిన వెంటనే పార్టీ నుంచి తప్పుకోవాలి అనుకున్నాను.. కడియం శ్రీహరి

ఘన్‌పూర్ స్టేషన్ ఎమ్మెల్యే, కాంగ్రెస్‌లోకి ఫిరాయించిన 10 మంది నాయకులలో ఒకరైన కడియం శ్రీహరి, తాను భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నుండి ఎందుకు వైదొలిగారో వెల్లడించారు. శుక్రవారం ఒక బహిరంగ ప్రకటనలో, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు కుమార్తె, ఎమ్మెల్సీ కవిత ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో అరెస్టు అయిన తర్వాత తాను బీఆర్ఎస్ నుండి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకున్నానని మాజీ మంత్రి తెలిపారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి కుమార్తెను విచారణ లేకుండా జైలులో పెట్టడాన్ని తాను అంగీకరించలేనని కడియం అన్నారు. అప్పుడే నేను వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను అని కడియం శ్రీహరి ప్రకటించారు. కవిత స్వయంగా బీఆర్ఎస్ నుండి వైదొలిగిన వెంటనే ఆయన నిష్క్రమణ జరిగింది. సమయం గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. 
 
కల్వకుంట్ల కుటుంబం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఎకరాల భూమిని సంపాదించి కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిందని శ్రీహరి ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్‌లో ప్రస్తుత అధికార పోరాటాలన్నీ ఆ డబ్బును విభజించడం గురించేనని శ్రీహరి పేర్కొన్నారు. ఈ మొత్తం పంచాయతీ కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించినది. తెలంగాణ ప్రజలు, అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి కుటుంబ నాటకం గురించి ఆందోళన చెందకూడదన్నారు. 
 
బీఆర్ఎస్ అంతర్గత గందరగోళాన్ని ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కడియం శ్రీహరి కాంగ్రెస్‌లో చేరడం జరిగింది. ఇతర ఫిరాయింపుదారులతో పాటు ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు ఇప్పుడు తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్‌పై ఆధారపడి ఉంది. పార్టీకి అనిశ్చితి ఉన్న సమయంలో ఆయన ప్రకటన బీఆర్ఎస్ నాయకత్వంపై వ్యక్తిగత, రాజకీయ దాడిగా భావిస్తున్నారు.

Vishal: మగుడంకు దర్శకుడిగా మారిన విశాల్?

Vishal: మగుడంకు దర్శకుడిగా మారిన విశాల్?తన పుట్టినరోజున తన చిత్రం మగుడం ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన తర్వాత విశాల్ మళ్ళీ వార్తల్లో నిలిచాడు. ఈ చిత్రానికి మొదట రవి అరసు దర్శకత్వం వహించారు. కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో పెద్ద మార్పు జరిగిందని టాక్. రవి అరసు, అతని బృందం కొన్ని సమస్యల కారణంగా మగుడం నుండి తప్పుకున్నారు. ప్రస్తుతం విశాల్ స్వయంగా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించే బాధ్యతను స్వీకరించినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ అప్‌డేట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై అభిమానుల నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. విశాల్ దర్శకత్వం ఎలా నిర్వహిస్తారో చూడటానికి కొందరు ఉత్సాహంగా ఉండగా, మరికొందరు విమర్శనాత్మకంగా ఉన్నారు.

సినిమా, పర్యాటక రంగాలకు జీఎస్టీ స్లాబు ఊతం :కందుల దుర్గేష్

సినిమా, పర్యాటక రంగాలకు జీఎస్టీ స్లాబు ఊతం :కందుల దుర్గేష్దేశంలో పన్ను వ్యవస్థను సులభతరం చేయడం కోసం జీఎస్టీ కౌన్సిల్ తీసుకున్న నిర్ణయం చారిత్రాత్మకమైనదని ఎ.పి. మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో తక్కువ ధరల్లో వినోదం కలిగించేలా వుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు. ముఖ్యంగా పర్యాటక, సినిమా రంగాల బలోపేతానికి దోహదం తెలియజేశారు. బడ్జెట్ ట్రావెలర్, డొమెస్టిక్ టూరిజంలకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుందని అమరావతిలో ఆయన పేర్కొన్నారు.

లిటిల్ హార్ట్స్ సక్సెస్ అవుతుందని ముందే చెప్పా : మౌళి తనుజ్

లిటిల్ హార్ట్స్ సక్సెస్ అవుతుందని ముందే చెప్పా : మౌళి తనుజ్మౌళి తనూజ్, శివానీ నాగరం జంటగా నటించిన లిటిల్ హార్ట్స్ సినిమా ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ రూపొందించారు. ఆదిత్య హాసన్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. వంశీ నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ చేశారు. అన్నివర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతూ, సూపర్ హిట్ కావడంతో మూవీ టీమ్ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

JD Chakravarthy: డబ్బుని మంచినీళ్లు లాగా ఖర్చు పెడుతున్నారు : జెడీ చక్రవర్తి

JD Chakravarthy: డబ్బుని మంచినీళ్లు లాగా ఖర్చు పెడుతున్నారు : జెడీ చక్రవర్తిజెడి చక్రవర్తి, నరేష్ అగస్త్య, సీరత్ కపూర్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న యూనిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జాతస్య మరణం ధ్రువం. శ్రవణ్ జొన్నాడ రచన, దర్శకత్వం వహించగా, త్రిష సమర్పణలో సురక్ష్ బ్యానర్‌పై మల్కాపురం శివ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో ప్రీతీ జంఘియానీ రీఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు.

Nani: మోహన్ బాబు కీలక పాత్రలో నాని ది ప్యారడైజ్ చిత్రం

Nani: మోహన్ బాబు కీలక పాత్రలో నాని ది ప్యారడైజ్ చిత్రంఇండస్ట్రీలో 17 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ది ప్యారడైజ్ నుంచి నాని బీస్ట్ మోడ్ లో స్టిల్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ప్రస్తుతం హైదరాబాదులో శరవేగంగా జరుగుతున్న షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. మరో ప్రత్యేకత ఏమంటే ఇందులో డా. మోహన్ బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. చాలా కాలం గేప్ తర్వాత తను నటిస్తున్న చిత్రమిది. రాజమౌళి యమదొంగ తర్వాత మోహన్ బాబు నటించింది లేదు. మరి నాని సినిమాలో పాత్ర పవర్ పుల్ గా వుంటుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. ఇటీవలే ఆయనపై సన్నివేశాలు కూడా చిత్రీకరించారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.
