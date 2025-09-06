కవిత అరెస్ట్ అయిన వెంటనే పార్టీ నుంచి తప్పుకోవాలి అనుకున్నాను.. కడియం శ్రీహరి
ఘన్పూర్ స్టేషన్ ఎమ్మెల్యే, కాంగ్రెస్లోకి ఫిరాయించిన 10 మంది నాయకులలో ఒకరైన కడియం శ్రీహరి, తాను భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నుండి ఎందుకు వైదొలిగారో వెల్లడించారు. శుక్రవారం ఒక బహిరంగ ప్రకటనలో, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు కుమార్తె, ఎమ్మెల్సీ కవిత ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో అరెస్టు అయిన తర్వాత తాను బీఆర్ఎస్ నుండి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకున్నానని మాజీ మంత్రి తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి కుమార్తెను విచారణ లేకుండా జైలులో పెట్టడాన్ని తాను అంగీకరించలేనని కడియం అన్నారు. అప్పుడే నేను వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను అని కడియం శ్రీహరి ప్రకటించారు. కవిత స్వయంగా బీఆర్ఎస్ నుండి వైదొలిగిన వెంటనే ఆయన నిష్క్రమణ జరిగింది. సమయం గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
కల్వకుంట్ల కుటుంబం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఎకరాల భూమిని సంపాదించి కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిందని శ్రీహరి ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్లో ప్రస్తుత అధికార పోరాటాలన్నీ ఆ డబ్బును విభజించడం గురించేనని శ్రీహరి పేర్కొన్నారు. ఈ మొత్తం పంచాయతీ కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించినది. తెలంగాణ ప్రజలు, అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి కుటుంబ నాటకం గురించి ఆందోళన చెందకూడదన్నారు.
బీఆర్ఎస్ అంతర్గత గందరగోళాన్ని ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కడియం శ్రీహరి కాంగ్రెస్లో చేరడం జరిగింది. ఇతర ఫిరాయింపుదారులతో పాటు ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు ఇప్పుడు తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్పై ఆధారపడి ఉంది. పార్టీకి అనిశ్చితి ఉన్న సమయంలో ఆయన ప్రకటన బీఆర్ఎస్ నాయకత్వంపై వ్యక్తిగత, రాజకీయ దాడిగా భావిస్తున్నారు.