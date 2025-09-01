KCR: కేటీఆర్కు వేరు ఆప్షన్ లేదా? బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ను విలీనం చేస్తారా?
కొంతకాలంగా, భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) బీజేపీలో విలీనం కావచ్చనే గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇది అసంభవమని అనిపించినప్పటికీ, తాను జైలులో ఉన్నప్పుడు విలీన ప్రతిపాదన వచ్చిందని కేసీఆర్ తనయ కవిత స్వయంగా ధృవీకరించారు. భారతదేశం అంతటా ప్రాంతీయ పార్టీలు ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి. సీబీఐ-ఈడీ వాటిని చురుగ్గా అనుసరిస్తుండటంతో, రాజకీయ మనుగడ కష్టంగా మారింది.
ఢిల్లీలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరెస్టు ముఖ్యమంత్రులు కూడా సురక్షితంగా లేరని చూపించింది. బీఆర్ఎస్ అధికారం కోల్పోయిన ఏడాది లోపే కవితను కూడా అరెస్టు చేశారు. ఇప్పుడు, బీఆర్ఎస్పై పట్టు బిగించడానికి బీజేపీకి మరో అవకాశం ఉంది. ఇటీవల, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్పై సీబీఐ విచారణ ప్రకటించడం ద్వారా ప్రతిపక్షాలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
కంప్ట్రోలర్- ఆడిటర్ జనరల్ (కాగ్) నివేదిక భారీ వ్యయ పెరుగుదలను గుర్తించిన తర్వాత ఇది జరిగింది. ప్రాజెక్టు వ్యయం ప్రారంభ రూ.81,911.01 కోట్ల నుండి రూ.1,47,427.41 కోట్లకు పెరిగిందని నివేదిక పేర్కొంది.
సీబీఐ సరిగ్గా దర్యాప్తు చేస్తే, అది బీఆర్ఎస్కు తీవ్రమైన ఇబ్బందులను కలిగిస్తుంది. ఆందోళనకు తోడు, మేడిగడ్డ స్తంభాల కూలిపోవడం వంటి నిర్మాణాత్మక వైఫల్యాలు ప్రణాళిక, అమలు రెండింటిలోనూ లోపాలను సూచిస్తున్నాయి. ఆధారాలు పెరుగుతున్నాయి. దర్యాప్తును తీవ్రంగా కొనసాగిస్తే బీఆర్ఎస్ తప్పించుకునే అవకాశం లేదు.
అయితే, పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందనేది బీజేపీ రాజకీయ వ్యూహంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పార్టీ బీఆర్ఎస్ని తొలగించి దాని ఓటర్ల స్థావరాన్ని ఆక్రమించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే, ఇది సరైన క్షణం కావచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో, చట్టపరమైన ఇబ్బందుల నుండి పూర్తిగా బయటపడటానికి బదులుగా బీఆర్ఎస్ బీజేపీలో విలీనం కావడానికి ప్రతిపాదించవచ్చు. అయితే, తుది నిర్ణయం బీజేపీ నాయకత్వం వద్ద ఉంది.
ముఖ్యంగా తెలంగాణ విభజన సమయంలో కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీకి ఇచ్చిన హామీ నుండి కేసీఆర్ ఎలా వెనక్కి తగ్గారో గుర్తుచేసుకుంటూ, కాషాయ పార్టీ పొత్తులు లేదా ఎన్నికల తర్వాత ఒప్పందాలకు వెళ్లకపోవచ్చు. ఇంతలో, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీబీఐ దర్యాప్తు కోసం ఒత్తిడి చేయడంలో వ్యక్తిగత సంతృప్తిని పొందినట్లు కనిపిస్తోంది. ఓటుకు నోటు కుంభకోణం అరెస్టుకు ఆయన ప్రతీకారంగా దీనిని చాలామంది భావిస్తున్నారు.