KCR: సీబీఐకి కాళేశ్వరం కేసు.. కేసీఆర్, హరీష్ రావులు అరెస్ట్ అవుతారా?
తెలంగాణలో రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని నిర్ణయించిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ నిర్ణయానికి నిరసనగా బీఆర్ఎస్ కార్మికులు గన్ పార్క్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు.
ఇంతలో, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ను ఆయన ఎర్రవెల్లి ఫామ్ హౌస్లో కలిశారు. కాళేశ్వరం కేసు అప్పగింత, అసెంబ్లీ నిర్ణయాలు, సాధ్యమయ్యే పరిణామాలపై వారు చర్చించారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కాళేశ్వరం కేసుకు సంబంధించి కేసీఆర్, హరీష్ రావు గతంలో స్టే పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
కొత్త పరిణామాల తర్వాత, వారి న్యాయవాది హైకోర్టును త్వరగా విచారణకు కోరారు. అయితే, ఈ విషయాన్ని మంగళవారం విచారణకు తీసుకుంటామని కోర్టు పేర్కొంది.
ఏదైనా చర్యను నిలిపివేయాలని న్యాయవాది మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కూడా అభ్యర్థించారు. కానీ హైకోర్టు అలాంటి స్టే జారీ చేయబోమని స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామాలు కేసీఆర్, హరీష్ రావులను అరెస్టు చేయవచ్చనే ఊహాగానాలకు దారితీశాయి.