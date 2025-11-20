ప్రైవేట్ బస్సును ఢీకొన్న యాసిడ్ ట్యాంకర్.. ఎవరికి ఏమైంది?
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మండలం మాచారం సమీపంలోని ఎన్హెచ్-44పై జగన్ ట్రావెల్స్కు చెందిన ప్రైవేట్ బస్సు యాసిడ్ ట్యాంకర్ను ఢీకొట్టడంతో పెద్ద ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. ట్యాంకర్లో నిల్వ ఉన్న రసాయనాల కారణంగా దట్టమైన పొగలు ఆ ప్రాంతమంతా వ్యాపించాయి.
అయితే వేగంగా స్పందించిన బస్సులోని ప్రయాణికులు ఎమర్జెన్సీ ఎక్జిట్ ద్వారా సురక్షితంగా బయటకు వచ్చారు, దీనివల్ల ఎటువంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాలు జరగకుండా నిరోధించారు.
అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మరింత ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి ట్యాంకర్ నుండి హైడ్రోఫ్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని సురక్షితంగా తొలగించే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. అధికారులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.