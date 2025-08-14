గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో భారీ వర్షం- 52 మి.మీ.వరకు వర్షపాతం నమోదు
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. బుధవారం రాత్రి నుండి గురువారం తెల్లవారుజామున వరకు హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ (టీఎస్డీపీఎస్) వర్షపాతం డేటా ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 8.30 గంటల నుండి గురువారం ఉదయం 8.30 గంటల వరకు రాజేంద్రనగర్లో అత్యధికంగా 52.వర్షాల ప్రభావం విస్తృతంగా ఉంది, అనేక ప్రాంతాల్లో గణనీయమైన వర్షాలు కురుస్తున్నట్లు నివేదించారు.
రాజేంద్రనగర్ తరువాత, బహదూర్పురాలో 51.5 మి.మీ., చార్మినార్లో 42.5 మి.మీ.తో సహా ఇతర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. శేరిలింగంపల్లి, గోల్కొండ, ఆసిఫ్నగర్లోని టీఎస్డీపీఎస్ వాతావరణ పర్యవేక్షణ కేంద్రాలు కూడా 39.0 మి.మీ నుండి 46.8 మి.మీ. వరకు వర్షపాతం నమోదైందని నివేదించాయి.
LB నగర్, శేరిలింగంపల్లి, చార్మినార్, సికింద్రాబాద్, ఖైరతాబాద్, కూకట్పల్లి జోన్లతో సహా హైదరాబాద్లోని ఆరు జోన్ల పరిధిలోని చాలా ప్రాంతాలలో 25 మి.మీ నుండి 52 మి.మీ. వరకు వర్షపాతం నమోదైందని టీఎస్డీపీఎస్ నుండి వచ్చిన వర్షపాతం డేటా సూచించింది. 3 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.