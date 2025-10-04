తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే
2023 సంవత్సరానికి సంబంధించిన నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (ఎన్సీఆర్బీ) తాజా డేటా ప్రకారం, దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నింటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు జరిగాయి. రాష్ట్రంలో 36 వరకట్న సంబంధిత హత్యలు నమోదయ్యాయి, పశ్చిమ బెంగాల్ (220), ఒడిశా (224) వంటి ప్రధాన నేరస్థుల కంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. కానీ అన్ని దక్షిణ పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ (26), కర్ణాటక (12), మహారాష్ట్ర (5), తమిళనాడు (1) కంటే ముందు ఉన్నాయి.
మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లో, 2023లో దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన ఏడు వరకట్న సంబంధిత హత్యలలో మూడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. ఇది జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. దేశంలో వరకట్న సంబంధిత కేసులు 14 శాతం పెరిగాయి. 2023లో 15,000 కు పైగా ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి.
6,100 వరకట్న సంబంధిత మరణాలు (ఆత్మహత్యలతో సహా) నమోదయ్యాయి. తెలంగాణలో 145 వరకట్న మరణాలు నమోదయ్యాయి. అయినప్పటికీ వరకట్న నిషేధ చట్టం, 1961 కింద కేవలం నాలుగు కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి, ఇది నేరాలు మరియు ప్రాసిక్యూషన్ మధ్య స్పష్టమైన అంతరాన్ని వెల్లడించింది.
2022లో రాష్ట్రంలో 44 వరకట్న హత్యలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, ఈ సంఖ్యలు అన్ని దక్షిణాది రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఇటీవలి కేసులు కొనసాగుతున్న క్రూరత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఆగస్టులో, హనుమకొండలో 21 ఏళ్ల మహిళను కట్నం ఇవ్వడానికి నిరాకరించారనే ఆరోపణలతో ఆమె భర్త గణేష్ గొంతు కోసి చంపాడు.
ఇంటికి తాళం వేసి పారిపోయాడు. అదే సమయంలో, కొత్తగూడెంలో 33 ఏళ్ల మహిళను ఆమె భర్త, అత్తమామలు నిర్బంధించి, శారీరకంగా హింసించిన కారణంగా మరణించింది.