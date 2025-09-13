హెచ్పీ పెట్రోల్ బంకులో నీళ్లు కలిపి పెట్రోల్.. అర లీటరు నీళ్లు- అర లీటర్ పెట్రోల్ (వీడియో)
రంగారెడ్డి జిల్లా పెట్రోల్ బంకులో నీళ్లు కలిపిన పెట్రోల్ అమ్మడం కలకలం రేపింది. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహాంపట్నం మండలం శెర్రిగూడ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్లో నీళ్లు కలిసిన అమ్మారు. శుక్రవారం రాత్రి మహేష్ అనే వ్యక్తి పెట్రోల్ కొట్టించుకోగా ఈ రోజు తన కారు ఆగిపోయింది. బంక్ వద్దకు వచ్చి వాటర్ బాటిల్లో పెట్రోల్ కొట్టించగా, అందులో కూడా నీళ్లు ఉన్నట్లు తేలడంతో సిబ్బందితో ఘర్షణ పడ్డాడు.
ఒక లీటరు పెట్రోల్లో అర లీటర్ వరకూ నీళ్లు కలపడం చూసి వాహనదారులు షాకయ్యారు. పెట్రోల్లో నీళ్లు కలపడం ద్వారా ఇంజన్లు దెబ్బతింటున్నాయి వాహనాదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడంతో తాము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని, పెట్రోల్ పంపుల యజమానులు మోసాలకు పాల్పడుతుండడంతో తాము తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సి వస్తుందని వాహనదారులు వాపోతున్నారు.
పెట్రోల్ బంకుల మోసాలపై అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పెట్రోల్ బంకుల యాజమానులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ పంపులో ఇలాంటి సంఘటన జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదని స్థానికులు అంటున్నారు. గతంలో ఇలాంటివి కనీసం నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి.
నీరు - పెట్రోల్ మిశ్రమం మహేష్ కారు ఇంజిన్ను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని మెకానిక్ ధృవీకరించారు. పెట్రోల్ బంక్ పదే పదే నాణ్యత లేని ఇంధనాన్ని అమ్ముతోందని, మునుపటి ఫిర్యాదులను అధికారులు పట్టించుకోలేదని నివాసితులు ఆరోపించారు.
ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేయాలని స్థానికులతో పాటు వాహనదారులు అధికారులను కోరారు. అవుట్లెట్ దుర్వినియోగానికి పాల్పడినట్లు తేలితే కఠినమైన శిక్ష విధించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. వినియోగదారులను రక్షించడానికి మరియు అటువంటి మోసాన్ని నిరోధించడానికి ఇంధన బంకులలో క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు చేయాలని కూడా వారు కోరారు.
దీనిపై రంగారెడ్డి పౌర సరఫరాల అధికారి స్పందిస్తూ, అటువంటి సందర్భాలలో మొదట కంపెనీ నుండి స్పష్టత కోరుతున్నామని చెప్పారు. హెచ్పీసీఎల్ సేల్స్ ఆఫీసర్ నుండి సాంకేతిక నివేదికను ఇప్పటికే అభ్యర్థించారు. సరఫరా చేయబడిన పెట్రోల్లో ఇథనాల్ 20 శాతం 80శాతం పెట్రోల్ మిశ్రమం అని అధికారి వివరించారు. వాతావరణ మార్పులే ఇంధనం, నీటిని వేరు చేయడానికి కారణమై ఉండవచ్చని ఆయన సూచించారు.