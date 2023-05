అయితే అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉండే ఓ వ్యక్తి పార్కింగ్ ప్రాంతంలో పాప వుందని గమనించకుండా కారును నడిపాడు. అంతే కారు టైరు పాప తలమీదుగా వెళ్లింది. అంతే పాప మృతి చెందింది.

ఈ ఘటన కర్ణాటక రాష్ట్రం కలబురగి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

సీసీటీవీలో ఈ తతంగం రికార్డు అయ్యింది. నిందితుడు హరి రామకృష్ణ తన వాహనాన్ని పార్క్ చేసేందుకు ప్రయత్నించి ప్రమాదవశాత్తూ నిద్రిస్తున్న లక్ష్మి అనే బాలికపైకి నడిపేశాడు.

#Hyderabad: In a tragedy incident reported in Hayat Nagar RTC Colony, a 2 year old died after a car ran over it.



The mother works at a construction site and left the baby Lakshmi,in a nearby parking area. Unfortunately, a car ran over the baby, resulting in the child's death. pic.twitter.com/kq4eJ2mVie