శనివారం, 16 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 16 ఆగస్టు 2025 (19:36 IST)

డేటింగ్ యాప్‌లపై కంగనా రనౌత్ ఫైర్.. అదో తెలివి తక్కువ పని

నటి, రాజకీయ నాయకురాలు కంగనా రనౌత్ మరోసారి తన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి నుండి వచ్చిన బిజెపి ఎంపి ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, డేటింగ్ యాప్‌లను, వాటిని ఉపయోగించేవారిని విమర్శించారు. అటువంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో భాగస్వామిని వెతకడం "తెలివి తక్కువ" పని అని ఆమె వాదించారు.
 
డేటింగ్ యాప్‌లలో ఉండవలసిన అవసరం తనకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదని. కంగనా వాటిని సమాజానికి మంచిది కాదని తెలిపింది. "ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా, శారీరకంగా లేదా ఇతరత్రా. ప్రతి స్త్రీకి, పురుషుడికి అవసరాలు ఉంటాయి, కానీ మనం వాటిని ఎలా తీర్చుకోవాలి? అనేదే ప్రశ్న. ప్రతి రాత్రి బయటకు వెళ్లడం.. ఇప్పుడు డేటింగ్ అలాగే మారింది. ఇది ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి." అంటూ కంగనా కామెంట్లు చేసింది. 
 
గ్యాంగ్‌స్టర్, క్వీన్, తను వెడ్స్ మను చిత్రాలలో ఫేమస్ అయిన కంగనా.. చాలామంది సాధారణ ప్రజలు డేటింగ్ యాప్‌లలో ఉండటానికి ఇష్టపడరని కూడా పేర్కొంది. అటువంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు విశ్వాసం లేని వారిని ఆకర్షిస్తాయని ఆమె వాదించారు. అటువంటి యాప్‌లను ఉపయోగించే వ్యక్తులతో సంభాషించడాన్ని తాను ఊహించలేనని ఆమె కంగనా రనౌత్ వ్యాఖ్యానించారు. 

కార్యాలయాలు, కళాశాలలు లేదా కుటుంబం ఏర్పాటు చేసిన మ్యాచ్‌ల వంటి సాంప్రదాయ ప్రదేశాలలో అర్థవంతమైన సంబంధాలను కొనసాగించాలని బీజేపీ ఎంపీ కంగనా ప్రజలను కోరారు. "నాలాంటి వ్యక్తులు డేటింగ్ యాప్‌లలో మీకు దొరకరు. జీవితంలో ఏమీ సాధించని ఓడిపోయిన వారిని మాత్రమే మీరు కనుగొంటారు. మీరు ఆఫీసులో, మీ తల్లిదండ్రులు లేదా బంధువుల ద్వారా ఎవరినీ కలవలేకపోతే, మీరు డేటింగ్ యాప్‌లోకి ప్రవేశించినట్లయితే, మీరు ఎలాంటి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉన్నారో ఊహించుకోండి" అని రనౌత్ వ్యాఖ్యానించారు.
 
లివిన్ సంబంధాలపై, అలాంటి ఏర్పాట్లు మహిళలకు మద్దతు ఇవ్వడం లేదా ప్రయోజనకరంగా ఉండవని ఆమె వాదించారు. వాటికి పెరుగుతున్న ప్రజాదరణను విమర్శిస్తూ, ఆమె వివాహాన్ని ఆమోదించారు. ఇది ఒక పురుషుడు తన భార్య పట్ల విధేయత చూపే వాగ్దానాన్ని సూచిస్తుందని చెప్పింది.

Heavy Rains: కేరళలో రోజంతా భారీ వర్షాలు.. పెరిగిన జలాశయాలు.. వరదలు

Heavy Rains: కేరళలో రోజంతా భారీ వర్షాలు.. పెరిగిన జలాశయాలు.. వరదలుశనివారం కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నీరు నిలిచిపోవడంతో పాటు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ఆనకట్టలు, జలాశయాల నీటి మట్టాలు పెరిగాయి. రాష్ట్రంలో రోజంతా వర్షాలు కొనసాగుతుండటంతో, కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాల నుండి నీరు నిలిచిపోవడంతో వరదలు సంభవించాయి. వర్షాల కారణంగా కొన్ని ఆనకట్టలు, జలాశయాల నీటి మట్టాలు పెరిగాయి. పతనంతిట్ట జిల్లాలో, కక్కి జలాశయంలోని రెండు షట్టర్లను మధ్యాహ్నం తెరిచి నీటిని విడుదల చేశారు. పాలక్కాడ్ జిల్లాలో, మీన్కర, చులియార్, వాలయార్ ఆనకట్టల స్థాయిలు "మూడవ దశ హెచ్చరిక" స్థితికి చేరుకున్నాయి.

Vana Durgamma: భారీ వరదలు.. నీట మునిగిన ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయం

Vana Durgamma: భారీ వరదలు.. నీట మునిగిన ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయంప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం, ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయం భారీ వరదల కారణంగా వరుసగా మూడవ రోజు కూడా నీట మునిగిపోయింది. అయినప్పటికీ ఆలయ అధికారులు భక్తుల దర్శనానికి వీలుగా రాజగోపురం వద్ద అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కొత్త ప్రదేశంలో ప్రత్యేక అభిషేక ఆచారాలు, అలంకార నైవేద్యాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సింగూర్‌లోని నక్క వాగు నుండి వనదుర్గ సరస్సులోకి 25,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో వనదుర్గ ఒడ్డు ప్రస్తుతం పొంగి ప్రవహిస్తోంది.

ఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం- 42 ఏళ్ల వ్యక్తికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన సవతి తల్లి

ఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం- 42 ఏళ్ల వ్యక్తికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన సవతి తల్లిఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం కారణంగా 42 ఏళ్ల వ్యక్తిని అతని తండ్రి, సవతి తల్లి, సవతి సోదరుడు నిప్పంటించారు. భువనేశ్వర్ శివార్లలోని బాలిపట్న గ్రామానికి చెందిన జ్యోతిరంజన్ మథియాగా గుర్తించబడిన బాధితుడు శనివారం భువనేశ్వర్‌లోని ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS)లో కాలిన గాయాలతో మరణించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే, తన తండ్రి మొదటి వివాహం నుండి వచ్చిన కుమారుడు జ్యోతిరంజన్ అథంతారా కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్‌లో మరణ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు.

Pregnant Woman : గర్భిణీ స్త్రీ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. కారణం ఎవరో తెలుసా?

Pregnant Woman : గర్భిణీ స్త్రీ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. కారణం ఎవరో తెలుసా?అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఒక గర్భిణీ స్త్రీ తన దారుణమైన చర్యకు పోలీసులను, టిడిపి ప్రభుత్వాన్ని నేరుగా నిందిస్తూ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. శ్రావణిగా గుర్తించబడిన ఆ మహిళ మూడు నెలల గర్భవతి. తన భర్త శ్రీనివాస్ తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని ఆరోపిస్తూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, పోలీసులు ఈ విషయంపై చర్య తీసుకోవడంలో లేదా దర్యాప్తు చేయడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. బదులుగా, అధికారులు ఆమెకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి చివరికి ఈ పరిస్థితికి ఆమెను బాధ్యురాలిగా చేశారు.

అల్పపీడన ప్రభావం- తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

అల్పపీడన ప్రభావం- తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలుఅల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో భూపాలపల్లి, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, ములుగు, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం79వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మనం సైతం కాదంబరి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, నటుడు కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ ఒక భయంకరమైన వ్యాధి అనే అపోహను తొలగించి, దానిపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని పిలుపునిచ్చారు.

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?పిట్యూటరీ గ్రంథి. ఈ గ్రంథిని మాస్టర్ గ్రంథి అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ, శరీరంలోని ఇతర ముఖ్యమైన గ్రంథులన్నింటినీ నియంత్రిస్తుంది. మెదడు కింద ఉన్న ఈ గ్రంథి, శరీరం యొక్క అనేక ముఖ్యమైన విధులను నిర్వహించడానికి అవసరమైన హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, విడుదల చేస్తుంది. పిట్యూటరీ గ్రంథి ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఈ గ్రంథి పిట్యూటరీ గ్రంథి గ్రోత్ హార్మోన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది పిల్లలలో ఎముకలు, కండరాలు, ఇతర కణజాలాల పెరుగుదలను ప్రేరేపించి, వారి శారీరక అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. పెద్దలలో కండరాల నిర్వహణ, కొవ్వు పంపిణీకి కూడా ఈ హార్మోన్ అవసరం.

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.
