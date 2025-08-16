డేటింగ్ యాప్లపై కంగనా రనౌత్ ఫైర్.. అదో తెలివి తక్కువ పని
నటి, రాజకీయ నాయకురాలు కంగనా రనౌత్ మరోసారి తన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి నుండి వచ్చిన బిజెపి ఎంపి ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, డేటింగ్ యాప్లను, వాటిని ఉపయోగించేవారిని విమర్శించారు. అటువంటి ప్లాట్ఫామ్లలో భాగస్వామిని వెతకడం "తెలివి తక్కువ" పని అని ఆమె వాదించారు.
డేటింగ్ యాప్లలో ఉండవలసిన అవసరం తనకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదని. కంగనా వాటిని సమాజానికి మంచిది కాదని తెలిపింది. "ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా, శారీరకంగా లేదా ఇతరత్రా. ప్రతి స్త్రీకి, పురుషుడికి అవసరాలు ఉంటాయి, కానీ మనం వాటిని ఎలా తీర్చుకోవాలి? అనేదే ప్రశ్న. ప్రతి రాత్రి బయటకు వెళ్లడం.. ఇప్పుడు డేటింగ్ అలాగే మారింది. ఇది ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి." అంటూ కంగనా కామెంట్లు చేసింది.
గ్యాంగ్స్టర్, క్వీన్, తను వెడ్స్ మను చిత్రాలలో ఫేమస్ అయిన కంగనా.. చాలామంది సాధారణ ప్రజలు డేటింగ్ యాప్లలో ఉండటానికి ఇష్టపడరని కూడా పేర్కొంది. అటువంటి ప్లాట్ఫారమ్లు విశ్వాసం లేని వారిని ఆకర్షిస్తాయని ఆమె వాదించారు. అటువంటి యాప్లను ఉపయోగించే వ్యక్తులతో సంభాషించడాన్ని తాను ఊహించలేనని ఆమె కంగనా రనౌత్ వ్యాఖ్యానించారు.
కార్యాలయాలు, కళాశాలలు లేదా కుటుంబం ఏర్పాటు చేసిన మ్యాచ్ల వంటి సాంప్రదాయ ప్రదేశాలలో అర్థవంతమైన సంబంధాలను కొనసాగించాలని బీజేపీ ఎంపీ కంగనా ప్రజలను కోరారు. "నాలాంటి వ్యక్తులు డేటింగ్ యాప్లలో మీకు దొరకరు. జీవితంలో ఏమీ సాధించని ఓడిపోయిన వారిని మాత్రమే మీరు కనుగొంటారు. మీరు ఆఫీసులో, మీ తల్లిదండ్రులు లేదా బంధువుల ద్వారా ఎవరినీ కలవలేకపోతే, మీరు డేటింగ్ యాప్లోకి ప్రవేశించినట్లయితే, మీరు ఎలాంటి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉన్నారో ఊహించుకోండి" అని రనౌత్ వ్యాఖ్యానించారు.
లివిన్ సంబంధాలపై, అలాంటి ఏర్పాట్లు మహిళలకు మద్దతు ఇవ్వడం లేదా ప్రయోజనకరంగా ఉండవని ఆమె వాదించారు. వాటికి పెరుగుతున్న ప్రజాదరణను విమర్శిస్తూ, ఆమె వివాహాన్ని ఆమోదించారు. ఇది ఒక పురుషుడు తన భార్య పట్ల విధేయత చూపే వాగ్దానాన్ని సూచిస్తుందని చెప్పింది.