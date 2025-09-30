మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025 (16:10 IST)

Pawan Kalyan OG Response: తెలంగాణ, ఆంధ్రలోనూ ఓజీ పరిస్థితి ఏమిటి..

Chiranjeevi, Sujit, Pawan
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఓజీ గత గురువారంనాడు విడుదలైంది. మొదటిరోజు అత్యద్భుతమైన ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. నిన్నటితో నాలుగు రోజులకు 252 కోట్ల గ్రాస్ వచ్చిందని నిర్మాత డివివి దానయ్య ప్రకటించారు. అయితే నేటినుంచి ఒక్కసారిగా సినిమా టికెట్ రేట్లు తగ్గాయి. ముందుగా అనుకున్నట్లుగా 800 రూపాయల టికెట్ రేటు కాకుండా వెంటనే రేటు తగ్గించేశారు ఎగ్జిబిటర్లు. అందుకు చాలా చోట్ల థియేటర్లు వెలవెల బోతున్నాయి. హైదరాబాద్ లోని క్రాస్ రోడ్ లోని థియేటర్లు, ఇతరత్రా చోట్ల కలెక్లు మామూలు స్థాయి కూడా లేవు.
 
ఈమధ్య విడుదలైన రోజే సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటూ సక్సెస్ మీట్ లు కూడా పెట్టడం ప్రతి చిత్రానికి ఆనవాయితీగా మారింది. అలాగే ఓజీ కూడా సక్సెస్ కేక్ కట్ చేశారు. కానీ మొదటి రోజులో వున్నంత జోష్ ఆ తర్వాత షడెన్ గా తగ్గడానికి కారణం ఫ్యామిలీస్ థియేటర్ కు రాకపోవడమే. ఈ సినిమా రిలీజ్ కుముందే వైలర్ ఫీవర్ తో పవన్ కళ్యాణ్ బయట ఎక్కడా కనిపించలేదు. నిన్ననే తన అన్న చిరంజీవి తోపాటు కుటుంబ సభ్యులు ఓజీ సినిమా చూసి హాలీవుడ్ స్థాయిలో వుందంటూ కితాబిచ్చారు. 
 
అలా చెప్పడం సాధారణం. ఏ సినిమా అయినా బాగుందనే చెబుతారు. కానీ అంతర్లీనంగా ఓజీ చాలా లోపాలున్నాయనేది ప్రేక్షకులు తీర్పు చెప్పేశారు. అందుకే ఈ సినిమాకు బ్రేక్ ఈవెన్ రావాలంటే ఇంకా 13 కోట్లకుపైగా వసూళ్ళు రాబట్టాల్సి వుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో అంత వచ్చే సూచనలు ఎక్కడా కనిపించడంలేదు. ఇంకా దసరా పండకు రెండు రోజులే వుంది. ఆ తర్వాత కాంతార 1, ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టు వంటి సినిమాలతోపాటు ఓజీ కోసం చిన్న సినిమాలు ఆగిపోయివున్నాయి. అవన్నీ థియేటర్లలో రావాల్సి వుంటుంది. సో.. ఏదిఏమైనా పవన్ కళ్యాణ్ కు హరిహరవీరమల్లు తర్వాత ఓజీ కూడా కాస్త నిరాశపర్చిందనే ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. మరి రాబోయే ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ పై అభిమానులకు ఆశలు వున్నాయి.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.
