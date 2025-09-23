మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025 (17:39 IST)

OG: ఉత్తరాంధ్రలో దిల్ రాజు కాంబినేష న్ తో OG విడుదల చేస్తున్న రాజేష్ కల్లెపల్లి

Rajesh Kallepalli, OG
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ యాక్షన్ డ్రామా OG గురించిన సందడి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. సుజీత్ దర్శకత్వం వహించి DVV ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది, సెప్టెంబర్ 24న రాత్రి 10 గంటలకు ప్రత్యేక చెల్లింపు ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు.
 
ఒక ముఖ్యమైన పరిణామం ఏమంటే, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని రాజేష్ కల్లెపల్లి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో OG ని ప్రదర్శించడానికి దిల్ రాజు బేనర్  SVF (శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫిల్మ్స్) తో చేతులు కలిపారు. ఈ చర్య పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల అభిరుచిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
అమెరికాలోని డల్లాస్‌లో నివసించే రాజేష్ కల్లెపల్లి ఒక నిష్ణాతుడైన వ్యవస్థాపకుడు, దాత.  సమాజ నాయకుడు. కాకినాడ సమీపంలోని కాట్రావుల్లపల్లి గ్రామంలో జన్మించి హైదరాబాద్‌లో పెరిగిన రాజేష్ అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్‌లో డ్యూయల్ మాస్టర్స్ డిగ్రీలను సంపాదించారు. అతని వ్యవస్థాపక ప్రయాణం IT కన్సల్టింగ్, రెస్టారెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్, సినిమా నిర్మాణం, పంపిణీ మరియు ప్రత్యక్ష కచేరీలు వరకు విస్తరించి ఉంది.
 
వ్యాపారానికి అతీతంగా, రాజేష్ దాతృత్వానికి ఎంతో కట్టుబడి ఉన్నాడు. పిల్లలకు ప్రాణాలను రక్షించే గుండె శస్త్రచికిత్సలకు నిధులు సమకూర్చడం ద్వారా ఆయన ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతు ఇచ్చారు. సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడానికి పాఠశాలల్లో నీటి ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేశారు, పెద్ద ఎత్తున అన్నదానం కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు మరియు తన స్వగ్రామంలో ఆలయ అభివృద్ధికి దోహదపడ్డారు. భారతదేశం మరియు యుఎస్‌లోని లాభాపేక్షలేని సంస్థలకు ఆయన ఉదారంగా విరాళాలు లెక్కలేనన్ని జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉన్నాయి.
 
OGతో అనుబంధం కలిగి ఉండటం ద్వారా, రాజేష్ కల్లెపల్లి ఉత్తరాంధ్రలో సినిమా విజయాన్ని నిర్ధారించడానికి తన దృష్టి, నాయకత్వం మరియు అభిరుచిని తీసుకువస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ పవర్, సుజీత్ దర్శకత్వం మరియు థమన్ సంగీతంతో, OG కేవలం ఒక సినిమా కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చింది - ఇది ఒక సినిమాటిక్ వేడుక.
 
సెప్టెంబర్ 24, రాత్రి 10 గంటలకు చెల్లింపు ప్రీమియర్‌లు మరియు సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అవుతుంది!

Kushboo : చార్మినార్ బతుకమ్మ వేడుకల్లో సినీ నటి కుష్భూ.. మహిళలు ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే? (video)

Kushboo : చార్మినార్ బతుకమ్మ వేడుకల్లో సినీ నటి కుష్భూ.. మహిళలు ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే? (video)బీజేపీ మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఛార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బతుకమ్మ కార్యక్రమంలో తమిళనాడు బీజేపీ నేత, సినీ నటి కుష్బూ పాల్గొన్నారు. ఆమె ఈ సందర్భంగా బతుకమ్మను ఎత్తుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సతీమణి కావ్య, బీజేపీ మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శిల్పారెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చార్మినార్ ప్రాంగణంలో పూలతో అలంకరించిన బతుకమ్మ ఆడిపాడారు. ఈ సందర్భంగా బతుకమ్మ పాటలకు కుష్భూతో సహా మిగిలిన మహిళా నేతలందరూ నృత్యం చేసి పండగ చేసుకున్నారు.

ఆ కలెక్టర్‌కు డ్రెస్ సెన్స్ లేదు.. ఆయనను చూస్తేనే భయంగా ఉంది.. టి హైకోర్టు

ఆ కలెక్టర్‌కు డ్రెస్ సెన్స్ లేదు.. ఆయనను చూస్తేనే భయంగా ఉంది.. టి హైకోర్టుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్‌ ఝాపై ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ కలెక్టర్‌కు ఏమాత్రం డ్రెస్ సెన్స్ లేదని, పైగా, ఆయనను చూస్తే భయంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. ఇలాంటి వ్యక్తి ప్రజలకు ఎలా సేవ చేస్తారని, అందువల్ల ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ హోం శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని ఆదేశించింది.

మహిళపై అత్యాచారం.. ప్రతిఘటించడంతో కొట్టి చంపేసిన కిరాతకులు...

మహిళపై అత్యాచారం.. ప్రతిఘటించడంతో కొట్టి చంపేసిన కిరాతకులు...హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఓ మహిళ హత్య కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. కిస్మిత్‌పూర్‌లో ఈ మహిళ హత్యకు గురైంది. ఈ కేసులో ఇద్దరు ఆటో డ్రైవర్లు, ఒక కారు డ్రైవర్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మహిళపై మొదట కారు డ్రైవర్, ఆ తర్వాత ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. కిరాతకులు అత్యాచారానికి ప్రయత్నించగా, ఆ మహిళ తీవ్రంగా ప్రతిఘటించింది. దీంతో ఆమెను కొట్టి చంపేసినట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ కేసులో అరెస్టు చేసిన ముగ్గురు నిందితులకు నేర చరిత్ర ఉన్నట్టు తేలింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో 90 శాతం సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు : సీఎం చంద్రబాబు ఆందోళన

ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో 90 శాతం సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు : సీఎం చంద్రబాబు ఆందోళనరాష్ట్రంలో ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో జరుగుతున్న సిజేరియన్ ఆపరేషన్లపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. రాష్ట్రంలో 90 శాతం సిజేరియన్లు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో జరుగుతున్నాయని, తమ ప్రభుత్వం ఇలాంటి ధోరణిని ఏమాత్రం ఆమోదించబోదని ఆయన స్పష్టంచేశారు.

రోడ్లు వేస్తామని 15 నెలలుగా ఎదురుచూస్తున్నారు: జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి

రోడ్లు వేస్తామని 15 నెలలుగా ఎదురుచూస్తున్నారు: జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టినున్నటి తారు రోడ్లు వేస్తామని గత 15 నెలలుగా ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారని తాడేపల్లిగూడెం శాసనసభ్యుడు బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ అన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆయన మాట్లాడుతూ... ప్రజలు మనకు మార్పు తీసుకువస్తామని ఓట్లు వేసామని అన్నారు. రోడ్లు వేస్తామని నమ్మకంతో చూస్తున్నారని అన్నారు. గత 15 నెలలుగా ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారనీ, వారి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా సంబంధిత మంత్రిగారు రోడ్లు వేసేందుకు సత్వరం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ప్రజలు కోరుకున్నట్లు మనం చేయకపోతే గత ప్రభుత్వం మాదిరిగా ప్రజలు మనపై నమ్మకం కోల్పోతారంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేసారు.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.
