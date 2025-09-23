OG: ఉత్తరాంధ్రలో దిల్ రాజు కాంబినేష న్ తో OG విడుదల చేస్తున్న రాజేష్ కల్లెపల్లి
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ యాక్షన్ డ్రామా OG గురించిన సందడి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. సుజీత్ దర్శకత్వం వహించి DVV ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది, సెప్టెంబర్ 24న రాత్రి 10 గంటలకు ప్రత్యేక చెల్లింపు ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు.
ఒక ముఖ్యమైన పరిణామం ఏమంటే, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని రాజేష్ కల్లెపల్లి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో OG ని ప్రదర్శించడానికి దిల్ రాజు బేనర్ SVF (శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫిల్మ్స్) తో చేతులు కలిపారు. ఈ చర్య పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల అభిరుచిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
అమెరికాలోని డల్లాస్లో నివసించే రాజేష్ కల్లెపల్లి ఒక నిష్ణాతుడైన వ్యవస్థాపకుడు, దాత. సమాజ నాయకుడు. కాకినాడ సమీపంలోని కాట్రావుల్లపల్లి గ్రామంలో జన్మించి హైదరాబాద్లో పెరిగిన రాజేష్ అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ మరియు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో డ్యూయల్ మాస్టర్స్ డిగ్రీలను సంపాదించారు. అతని వ్యవస్థాపక ప్రయాణం IT కన్సల్టింగ్, రెస్టారెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్, సినిమా నిర్మాణం, పంపిణీ మరియు ప్రత్యక్ష కచేరీలు వరకు విస్తరించి ఉంది.
వ్యాపారానికి అతీతంగా, రాజేష్ దాతృత్వానికి ఎంతో కట్టుబడి ఉన్నాడు. పిల్లలకు ప్రాణాలను రక్షించే గుండె శస్త్రచికిత్సలకు నిధులు సమకూర్చడం ద్వారా ఆయన ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతు ఇచ్చారు. సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడానికి పాఠశాలల్లో నీటి ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేశారు, పెద్ద ఎత్తున అన్నదానం కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు మరియు తన స్వగ్రామంలో ఆలయ అభివృద్ధికి దోహదపడ్డారు. భారతదేశం మరియు యుఎస్లోని లాభాపేక్షలేని సంస్థలకు ఆయన ఉదారంగా విరాళాలు లెక్కలేనన్ని జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉన్నాయి.
OGతో అనుబంధం కలిగి ఉండటం ద్వారా, రాజేష్ కల్లెపల్లి ఉత్తరాంధ్రలో సినిమా విజయాన్ని నిర్ధారించడానికి తన దృష్టి, నాయకత్వం మరియు అభిరుచిని తీసుకువస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ పవర్, సుజీత్ దర్శకత్వం మరియు థమన్ సంగీతంతో, OG కేవలం ఒక సినిమా కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చింది - ఇది ఒక సినిమాటిక్ వేడుక.
సెప్టెంబర్ 24, రాత్రి 10 గంటలకు చెల్లింపు ప్రీమియర్లు మరియు సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అవుతుంది!