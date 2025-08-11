ఎక్కడికెళ్లినా ఆ దిండుతో పాటు జాన్వీ కపూర్ ప్రయాణం.. ఎందుకు?
జాన్వీ కపూర్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా నిలిచింది. ఈసారి అంతా ఆమె ఉపయోగించే దిండు గురించే. ఇటీవల ఆ నటి విమానాశ్రయంలో ఒక సిబ్బంది తన వ్యక్తిగత దిండును మోస్తూ కనిపించింది.
ఆ వీడియో త్వరగా వైరల్ అయింది. బాలీవుడ్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, సంపన్న తారలలో ఒకరు ఎక్కడికి వెళ్లినా తన సొంత దిండును ఎందుకు తీసుకెళ్లాలని పట్టుబడుతున్నారో అని అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
అన్నింటికంటే, ఆమె ఎక్కడలోనైనా సులభంగా ఒకదాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. జాన్వీకి తన దిండు విషయంలో చాలా ప్రత్యేకమైన సౌకర్య ప్రాధాన్యత ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆమె ఎక్కడికి వెళ్లినా అది నిరంతరం ఆమెతో ప్రయాణం చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ నటి ఈ నెల చివర్లో విడుదల కానున్న తన రాబోయే బాలీవుడ్ చిత్రం "పరం సుందరి" ప్రమోషన్లో బిజీగా ఉంది. ఆమె ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రామ్ చరణ్ నటించిన "పెద్ది" చిత్రం కోసం కూడా పని చేస్తోంది.