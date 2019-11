ప్రిన్స్ మహేష్ మేనల్లుడు మూవీ ప్రారంభం.. క్లాప్ కొట్టిన చెర్రీ

ఈ సందర్భంగా, హీరో హీరోయిన్స్ మ‌ధ్య రామ్ చ‌ర‌ణ్ క్లాప్ కొట్టారు. చిత్ర బృందానికి ఆయ‌న శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు. అతి త్వ‌ర‌లోనే సెట్స్‌పైకి వెళ్ల‌నున్న ఈ చిత్రాన్ని 'దేవ‌దాస్' ఫేం శ్రీరామ్ ఆదిత్య తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. గిబ్రాన్ సంగీతం అందించ‌నున్నారు. ప‌ద్మావ‌తి గ‌ల్లా చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్' హీరోయిన్ నిధి అగ‌ర్వాల్‌.. అశోక్ స‌ర‌స‌న న‌టిస్తుంది.









Superstar #Krishna Garu, Mega Powerstar #Ramcharan and @RanaDaggubati and many film Celebrities graced the event