బాబా భాస్కర్ సీరియస్ అయ్యాడు.. కనిపెట్టేసిన శ్రీముఖి

కెప్టెన్‌గా బిగ్‌బాస్‌ బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది. అయితే కెప్టెన్‌ అయిన తర్వాత బాబా మాస్టర్‌ మాట్లాడుతూ.. తనకు కెప్టెన్ కావడం ఇష్టం లేదని.. కాకుంటే టాస్క్‌లో తన బెస్ట్ ఇవ్వాలని కష్టపడతాడని తెలిపాడు. కెప్టెన్‌ అయ్యి వారిని వీరిని అజమాయిషీ చేయాలని తనకు లేదు అంటూ బాబా మాస్టర్‌ అన్నాడు.

అసలు కెప్టెన్‌ అయిన వెంటనే బాబా మాస్టర్‌ మొహం సీరియస్‌గా మారింది. ఆ విషయాన్ని శ్రీముఖి కూడా కనిపెట్టింది. ఆమె బాబా మాస్టర్‌ను కూల్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. బాబా మాస్టర్‌ పదే పదే కెప్టెన్సీ వద్దు అనడంతో వరుణ్‌ సందేశ్‌ ఎవరి పనులు వారికి అసైన్ చేయండని చెప్పాడు. తర్వాత ఇక మీ ఇష్టం అనేశాడు. మరి బాబా భాస్కర్ కెప్టెన్సీని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాడో లేదో వేచి చూడాలి.



ఇకపోతే.. గురువారం జరిగిన ఎపిసోడ్‌లో కెప్టెన్సీ టాస్క్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. ఈ టాస్క్‌లో బాబా భాస్కర్‌కి ఇంటి సభ్యుల తోడవడంతో బాబా ఇంటి కెప్టెన్‌గా గెలిచారు. గురువారం జరిగిన ఎపిసోడ్‌లో శ్రీముఖి నిజ స్వరూపం బయటపడింది. కెప్టెన్ పోటీదారుగా ఉన్న శ్రీముఖి బాబా భాస్కర్ గెలిచినపుడు కంగ్రాట్స్ చెప్పింది.







