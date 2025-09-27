Mohan Babu: పారడైజ్ చిత్రంలో శికంజా మాలిక్ గా డైలాగ్ కింగ్ మోహన్ బాబు
Mohan babu - The Paradise look
నాని నటిస్తున్న ది ప్యారడైజ్ లో మంచు మోహన్ బాబు నటిస్తున్న విషయం పాఠకులకు తెలిసిందే. అనుకున్నట్లుగా ఈరోజు మోహన్ బాబు పాత్ర రిలీవ్ చేస్తూ పోస్టర్ ను చిత్ర టీమ్ విడుదలచేసింది. చొక్కాలేకుండా తుపాకీతో విలనిజం చూపిస్తున్న మోహన్ బాబు ఆకట్టుకున్నాడు. మోహన్ బాబు అంటే విలనిజానికి పెట్టింది పేరు ఇప్పుడు తాజాగా కొంత కాలం గేప్ తర్వాత ప్రతినాయకత్వాన్ని తిరిగి పొందుతున్నాడు. ఇప్పటికే ఆయనపై చిత్రీకరణ చేస్తున్నారు.
శికంజా మాలిక్ లుక్ తో కనిపించనున్నారు. లుక్ తో ఆకర్షణతో తీవ్రతను మిళితం చేసే భయానక పాత్రలో కనిపించాడు. బలమైన కథనాలు అధికార ప్రవర్తనతో ఈ పాత్ర సినిమాలోని అత్యుత్తమ భాగాలలో ఒకటిగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అభిమానులకు, దీని అర్థం మోహన్ బాబు ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని విధంగా పెద్ద తెరపైకి విజయవంతంగా తిరిగి రావడం.
సుధాకర్ చెరుకూరి SLV సినిమాస్ నిర్మిస్తోంది. అనిరుధ్ రవిచందర్ సౌండ్ట్రాక్ తో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మార్చి 26, 2026న విడుదల కానుంది. ఇది ఎనిమిది భాషలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ మరియు స్పానిష్ లో విడుదలవుతుంది.