ఈ చిత్రం తర్వాత త‌న 27వ చిత్రంగా క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా.. 28వ చిత్రంలో హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్నారు. ఈ రెండు చిత్రాలే కాకుండా, స్టైలిష్ డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో మరో చిత్రం రానుంది.



ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆ వార్తలను నిజం చేస్తూ మేకర్స్ పవన్ - సురేందర్ రెడ్డి కాంబోలో సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. పవర్ స్టార్‌కి బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్సార్టీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పతాకంపై రామ్ తాళ్లూరి నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి వక్కంతం వంశీ స్టోరీ అందిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ మూవీ ఎప్పుడు సెట్స్‌పైకి వెళుతుంద‌నే దానిపై క్లారిటీ లేదు.









You personify INSPIRATION and LEADERSHIP, and millions including us are inspired by your vision always. @DirSurender garu, @itsRamTalluri garu and we at @SRTmovies wish you a Very Happy Birthday sir! @PawanKalyan #HBDPawanKalyan pic.twitter.com/xMNNYSpHmd