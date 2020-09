ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న అభిమానులు, సెల‌బ్రిటీలు, ప్ర‌ముఖులు ప‌వ‌న్‌కు సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా బ‌ర్త్ డే శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు. తెలంగాణ గ‌వ‌ర్న‌రు త‌మిళిసై సౌంద‌ర‌రాజ‌న్ కూడా త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ప‌వ‌న్‌కు జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతూ ఓ ట్వీట్ చేశారు.

మరోవైపు, టాలీవుడ్ సుందరి సమంత పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. పవన్ రేపు (సెప్టెంబరు 2) బర్త్ డే జరుపుకుంటున్నారు. పవన్‌తో కలిసి 'అత్తారింటికి దారేది' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రంలో నటించిన సమంత... ఈ సందర్భంగా ముందస్తుగా స్పందించింది. నిజంగా అద్భుతమైన వ్యక్తి పవన్ కల్యాణ్ సర్‌కు వెరీ హ్యాపీ బర్త్ డే అంటూ ట్వీట్ చేసింది. 'గొప్ప విజ్ఞానంతో గొప్ప బాధ్యతలు వస్తాయి, మీకు ఎప్పటికీ మంచి ఆరోగ్యం, ఘనమైన సంతోషం దక్కాలని ఆశిస్తున్నట్టు' అని పేర్కొంది.







birthday greetings to Shri @PawanKalyan garu and prayers for happy, healthy & successful years ahead