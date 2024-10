రాజకీయాల్లో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఓ ఫుట్‌బాల్ వంటివారని నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ అన్నారు. ఆయన తమిళ న్యూస్ చానెల్‌కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పవన్ కళ్యాణ్‌ పేరును ప్రస్తావిస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాలు తనకేం అర్థం కావడం లేదంటూ యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రకాష్ రాజ్ స్పందిస్తూ, ఆయన ఓ ఫుట్‌బాల్ వంటివారన్నారు. ఫుట్ ఆటను చూసేందుకు మైదానానికి వెళితే ఒకటి ప్రేక్షుడుగా ఉండాలి. లేదా ఏదో ఒక జట్టులో ఉండాలి.

అలాకాకుంటే అంపైర్ లేదా ఎక్స్‌ట్రా ఆటగాడిగా ఉండాలి. కానీ, పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ ఫుట్‌బాల్‌గా ఉన్నాడు. అందువల్ల ఆయన్ను ప్రతి ఒక్కరూ తంతారు... తన్ని తరిమేస్తారు. పవన్ చెప్పినట్టు హిందూ ధర్మం ప్రమాదంలో లేదన్నారు. ప్రమాదంలో ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ. పెరియార్ ఎక్కడ బీజేపీ ఎక్కడ, చెగువేరా ఎక్కడ బీజేపీ ఎక్కడ, గద్దర్ ఎక్కడ బీజేపీ ఎక్కడ. నటుడిగా వివిధ చిత్రాల్లో వేర్వేరు పాత్రలు వేయొచ్చు. కానీ రాజకీయాల్లో అలా కాదు. ఓ స్థిరమైన ఆలోచనతో ముందుకు సాగాలి. అపుడే నిలదొక్కుకోగలరు" అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.





Pawan Kalyan is a Football in politics..

Getting kicked by all!



- Prakash Raj pic.twitter.com/EGSSZmOpIa