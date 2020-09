రాముడితో తలపడే రావణాసురుడి పాత్రలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సైఫ్ అలీఖాన్ నటించబోతున్నారు. తాజాగా చిత్రబృందం ఈ విషయాన్ని ప్రకటించింది. ఓం రౌత్ రూపొందించిన 'తానాజీ' చిత్రంలో కూడా సైఫ్ విలన్ పాత్రలో నటించి మెప్పించాడు. తాజాగా 'ఆదిపురుష్'లోనూ విలన్ పాత్రను దక్కించుకున్నాడు. 'సైఫ్ అలీఖాన్ సర్‌తో పనిచేయబోతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. గొప్ప నటుడుతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకునేందుకు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాన'ని ప్రభాస్ పేర్కొన్నాడు.



కాగా, 'ఆదిపురుష్ గురించి రేపు (గురువారం) ఉదయం 7.11 నిమిషాలకు అప్ డేట్ ఇవ్వనున్నామంటూ' బుధవారం చిత్ర కథానాయకుడు ప్రభాస్, దర్శకుడు ఓం రౌత్ ప్రకటించిన సంగతి విదితమే. చెప్పినట్టుగానే ఈ ఉదయం అదే సమయానికి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ చిత్రంలో లంకేశ్ (రావణాసురుడు)పాత్రలో విలన్‌గా సైఫ్ అలీఖాన్ నటిస్తున్నట్టు ఓ ప్రత్యేకమైన పోస్టర్ ద్వారా చిత్ర బృందం ప్రకటించింది.







