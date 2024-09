సిటాడెల్ హనీ బన్నీ ప్రీమియర్ షోకు హాజరైన సమంత, ప్రియాంక చోప్రా

Citadel Honey Bunny team ప్రియాంక చోప్రాకు తల్లిగా చేసిన సమంత అంటూ వస్తున్న వార్తల్లో నిజమెంతో తెలియాలంటే నవంబర్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానున్న సిటాడెల్: డయానా మరియు సిటాడెల్: హనీ బన్నీ వచ్చేవరకు ఆగాల్సిందే. ప్రస్తుతం ఇటలీ వర్షన్ రెడీకి సిద్ధమైంది. సిటాడెల్ యూనివర్స్​ పేరుతో యూఎస్, ఇండియా, ఇటలీకి చెందిన నటులు లండన్​లో గెట్ టు గెదర్ లో కలిశారు. దీనిలో సమంత, ప్రియాంక చోప్రా కూడా ఉన్నారు. సిటాడెల్ హనీ బన్నీ ప్రీమియర్ షోను లండన్​లో వేశారు. అయితే ఈ సిటాడెల్​లో నటించిన హీరోయిన్లంతా ఓ వేదికపై చేరారు.

ఈ ఫోటోలను ప్రియాంక ఇన్​స్టాలో షేర్ చేస్తూ.. The Women and team of the Citadel universe. అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చేసింది.

ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్, షోరన్నర్ గినా గార్డిని, ఇటాలియన్ లీడ్ మటిల్డా డి ఏంజెలిస్ (డయానాగా నటించారు) రాబోయే ఇటాలియన్ సిరీస్ సిటాడెల్: డయానాకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. సిటాడెల్: హనీ బన్నీ సిరీస్ దర్శకులు, రచయితలు: హనీ బన్నీ, రాజ్ & DK, రచయిత సీతా R. మీనన్ మరియు ఇండియన్ లీడ్ సమంత (హనీ పాత్రలో నటించారు) భారతీయ సిరీస్ సిటాడెల్: హనీ బన్నీకి హాజరయ్యారు.

ప్రస్తుతం UKలో ప్రొడక్షన్‌లో ఉన్న సిటాడెల్ సీజన్ 2లో నదియాగా నటించిన ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్, అలాగే అన్ని సిటాడెల్ సిరీస్‌లలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌లు కూడా వారితో చేరారు; ఆంథోనీ రస్సో, జో రస్సో, ఏంజెలా రస్సో-ఓట్‌స్టాట్ మరియు డేవిడ్ వెయిల్.

రెండు రోజుల క్రితం సాయంత్రం, ఆంథోనీ రస్సో, జో రస్సో, ఏంజెలా రస్సో-ఓట్‌స్టాట్, డేవిడ్ వెయిల్, గినా గార్డిని, రాజ్ & DK మరియు సీతా R. మీనన్ కర్జన్ బ్లూమ్స్‌బరీలో ఒక ప్రత్యేక వేదికపై చిట్ చాట్ లో సమావేశమయ్యారు, ప్రతి సిరీస్‌ని గురించి కథనాలను పంచుకున్నారు. ఇవి సిటాడెల్ యొక్క విస్తృత ప్రపంచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. క్రియేటివ్‌ల సమూహం వారి సహకారం ద్వారా ప్రపంచాన్ని విస్తరించడం గురించి చర్చించారు