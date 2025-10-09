గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025 (16:19 IST)

Satya Dev: శ్రీ చిదంబరం కథను నాకు ముందు చెప్పారు : సత్య దేవ్

Sri Chidambaram's movie team with Satya Dev
Sri Chidambaram's movie team with Satya Dev
వంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ట జంటగా నటించిన  చిత్రం శ్రీ చిదంబరం నుంచి టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి హీరో సత్యదేవ్, దర్శకులు వశిష్ట, వెంకటేష్ మహా ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. చింతా వరలక్ష్మీ సమర్పణలో శ్రీ చక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ మీద చింతా వినీష రెడ్డి, చింతా గోపాల కృష్ణా రెడ్డి నిర్మాతలుగా చింతా రాజశేఖర్ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా వినయ్ రత్నం తెరకెక్కించిన చిత్రం.
 
ఈ టీజర్‌ను గమనిస్తే.. ఓ అందమైన ప్రేమ కథా, వింటేజ్ విలేజ్ డ్రామాను ఎంతో అందంగా చూపించబోతోన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. ఇక ఇందులో హీరోకి ఉన్న అసలు పేరు కాకుండా.. ఊరంతా కూడా చిదంబరం అని పిలుస్తుంటారు.. మరి అలా ఎందుకు పిలుస్తారు? అసలు హీరో ఎప్పుడూ కూడా కళ్లద్దాలు ఎందుకు పెట్టుకుని ఉంటాడు? అలా చేయడానికి గల కారణం ఏంటి? అనే ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు తలెత్తేలా, సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసేలా టీజర్‌ను కట్ చేశారు.
 
హీరో సత్య దేవ్ మాట్లాడుతూ .. క.. సినిమాతో చింతా గోపాల కృష్ణా రెడ్డి మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. శ్రీ చిదంబరం కథను నాకు ముందు చెప్పారు. కథ చాలా బాగుంది.. ఈ మూవీతో నాకేమీ డబ్బులు రావాలని అనుకోవడం లేదు.. మంచి కథను ఆడియెన్స్‌కి అందించాలని అనుకుంటున్నాను  అని నిర్మాత గోపాల కృష్ణా రెడ్డి గారు అన్నారు. అలా అనగలిగే నిర్మాత ఉండటం చాలా అరుదు. వినయ్ రత్నం మంచి కథను అద్భుతంగా చూపించారు. వంశీ తుమ్మల అద్భుతంగా నటించారు. సంధ్య ఎంతో సహజంగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ టీజర్‌‌లో మ్యూజిక్ బాగుంది. విజువల్స్ అంతకంటే బాగున్నాయి. ఈ మూవీ పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అని అన్నారు.
 
నిర్మాత గోపాలకృష్ణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ .. శ్రీ చిదంబరం కథను వినయ్ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది. ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా మా పిల్లలు చూసుకున్నారు. ఈ కథ కోసం, పాత్ర కోసం వంశీ పడిన కష్టం నాకు తెలుసు. మాకు నిత్యం ఎన్నో కథలు వస్తుంటాయి.. కానీ అందులో నాకు నచ్చిన ఈ కథను ఎంచుకున్నాను. మా టీం కోసం వచ్చిన సత్యదేవ్ గారికి, వశిష్ట గారికి, వెంకటేష్ మహా గారికి, యువ దర్శకులందరికీ థాంక్స్. గ్లామర్ కంటే గ్రామర్‌కే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి కొత్త ఆర్టిస్టులతో సినిమాను తీశాం. మా వరకు మేం వంద శాతం ప్రయత్నించి సినిమాను తీశాం. ఈ మూవీని మీడియానే ముందుకు తీసుకు వెళ్లాలి’ అని అన్నారు
 
హీరో వంశీ తుమ్మల మాట్లాడుతూ .. మాది రాజమండ్రి. నాకు యాక్టర్ అవ్వాలనే కల ఉండేది. ఆ కల ఈ రోజు నెరవేరింది. షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చాను. వినయ్‌తో నా జర్నీ స్కూల్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. మా ఇద్దరికీ కూడా సినిమాల్లోకి రావాలనే కల ఉండేది. మా టీజర్ అందరికీ నచ్చి ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా సినిమాకు పాజిటివ్ వైబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందని, పెద్ద హిట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఈ ప్రయాణంలో నాకు సపోర్ట్‌గా నిలిచిన టీంకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు వినయ్ రత్నం మాట్లాడుతూ .. రెండేళ్లు నేను ఈ కథను పట్టుకుని అన్ని ప్రొడక్షన్ కంపెనీల చుట్టూ తిరిగాను. కానీ నేను నా ఆర్టిస్టులతోనే ఈ కథను చెప్పాలని అనుకున్నాను. మలయాళంలో మూవీని తీసి తెలుగులోకి తీసుకు రావాలని అనుకున్నాను. క్రౌడ్ ఫండింగ్‌తో ఈ మూవీని తెలుగులో చేయాలని అనుకున్నాను. అప్పుడు వినీషా గారి వద్దకు మా కథ వెళ్లింది. అలా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి గారు మాకు అండగా నిలిచారు. మా కోసం వచ్చిన యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరికీ థాంక్స్. మనం చేసే పనిలో నిజాయితీ ఉంటే.. ఆ యూనివర్స్ మనకు సహాయం చేస్తుందడానికి ఇదే ఉదాహరణ. వెంకటేష్ మహా గారి ‘కేరాఫ్ కంచరపాలెం’ లేకపోతే నేను ఈ రోజు ఇక్కడి వరకు వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు. నాకు ఈ ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన నా స్నేహితులకు, ఫ్యామిలీకి థాంక్స్ అన్నారు.
 ఈ కార్యక్రమానికి  సుజిత్, ఎదు వంశీ, సాయి మార్తాండ్, సింజిత్, నంద గోపాల్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

శ్మశానంలో దొంగలు పడ్డారు.. కపాలం ఎత్తుకెళ్ళారు...

శ్మశానంలో దొంగలు పడ్డారు.. కపాలం ఎత్తుకెళ్ళారు...శ్మశానంలో దొంగలుపడ్డారు. వీరు మనిషి పుర్రె (కపాలం)ను ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని జల్‌గావ్‌ శ్మశానవాటికలో జరిగింది. చితిలో గాలించి మరీ కపాలం ఎత్తుకెళ్లారు. ముందురోజు సాయంత్రం ఓ వృద్ధురాలి మృతదేహాన్ని ఒంటిపై ఉన్న నగలను తీయకుండా ఖననం చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కొందరు దొంగలు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. తులం బంగారం కోసం ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టడం విస్మయం కలిగిస్తోంది.

TTD: టీటీడీలో ఇప్పటికీ నాకు నెట్‌వర్క్ వుంది- ధైర్యంగా చెప్పిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి

TTD: టీటీడీలో ఇప్పటికీ నాకు నెట్‌వర్క్ వుంది- ధైర్యంగా చెప్పిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిమాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వ్యవస్థపై చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అయ్యాయి. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కూడా తనకు టీటీడీలో ఒక నెట్‌వర్క్ ఇప్పటికీ ఉందని ధైర్యంగా ప్రకటన చేశారు. కోయంబత్తూరుకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ జీ స్క్వేర్ తమ ప్రాంగణంలో ఆలయాన్ని నిర్మించాలనే ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన వివరాలను కరుణాకర్ రెడ్డి ఇటీవల వెల్లడించారు. ఈ ప్రతిపాదన ఇప్పటికే టీటీడీ చైర్మన్‌కు చేరుకుంది. త్వరలో ఆమోదం పొందవచ్చు.

దళిత ఐపీఎస్‌పై కులవివక్ష - వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య

దళిత ఐపీఎస్‌పై కులవివక్ష - వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్యహర్యానా రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. దళిత ఐపీఎస్‌కూ కులవివక్ష తప్పలేదు. ఉన్నతాధికారుల వేధింపులు తాళలేని ఓ ఐపీఎస్ అధికారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన సర్వీస్ రివాల్వర్‌తోనే కాల్చుకుని మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది. ఉన్నతోద్యోగంలో ఉన్న వ్యక్తి బలవన్మరణానికి పాల్పడటం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

పెద్ద కొడుకును బజారుకు పంపించి చిన్నకుమారుడు ఎందుటే సీలింగ్ ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న తల్లి

పెద్ద కొడుకును బజారుకు పంపించి చిన్నకుమారుడు ఎందుటే సీలింగ్ ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న తల్లిహైదరాబాద్ ఎల్పీ నగర్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన జరుగుతోంది. ఓ తల్లి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. పెద్ద కుమారుడుని బజారుకు పంపించి.. చిన్న కుమారుడు కళ్లెదుటే సీలింగ్ ఫ్యానుకు ఉరేసుకుంది. కన్నతల్లి ఉరితాడుకు వేలాడుతున్నప్పటికీ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న చిన్న కుమారుడు ఆమెను రక్షించుకోలేక నిస్సహాయంగా రోదించాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Andhra Pradesh: రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం

Andhra Pradesh: రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పెట్టుబడి ప్రోత్సాహక బోర్డు ఎస్ఐపీబీ రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలను ఆమోదించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన 11వ ఎస్ఐపీబీ సమావేశం ఐటీ, ఇంధనం, పర్యాటకం, ఏరోస్పేస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలలో 26 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టులు 67,000 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆమోదించబడిన ప్రాజెక్టులలో రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడిగా చెప్పుకునేవి కూడా ఉన్నాయి.

