శ్రీకాంత్ కుమారుడు హీరోగా పెళ్లి సందడి : దర్శకుడు ఎవరంటే...?

పెళ్లి సందడి చిత్రం గత 1996లో వచ్చింది. శ్రీకాంత్ హీరోగా నటించగా, దర్శకేంద్రుడు కె. రాఘవేంద్ర రావు నిర్మించిన దృశ్యకావ్యం. రవణి, దీప్తి భట్నాగర్ హీరోయిన్లు. సి. అశ్వనీదత్, అల్లు అరవింద్‌లు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇది తెలుగునాట థియేటర్లలో ఎంతటి సందడి చేసిందో ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసిందే. ఈ మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీ బాక్సాఫీసు వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించింది.

ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడీ చిత్రాన్ని మళ్లీ అదే పేరుతో రీమేక్ చేస్తున్నారు. ఇందులో హీరోగా నాటి 'పెళ్లిసందడి' హీరో శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ నటిస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని తాజాగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సోషల్ మీడియా ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ సంస్థతో కలసి ప్రముఖ నిర్మాత కె.కృష్ణమోహన్ రావు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ వహించనున్నారు. గౌరి రోణంకి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి మ్యూజిక్ ఇస్తున్నారు. త్వరలోనే షూటింగ్ మొదలవుతుందని చిత్ర నిర్మాతలు ప్రకటించారు.







Happy to see our Young Chalukya Veerabhadra from @Rudhramadevi and a dear friend #Roshan start his journey as a lead actor with legendary @Ragavendraraoba sir