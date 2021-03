వాస్తవానికి ఈ మూవీ విడుదలకు ముందు జరిగిన ఓ ఈవెంట్‌లో క్రియేటివ్‌ దర్శకుడు సుకుమార్‌.. ఈ చిత్రం రూ.100 కోట్ల చిత్రమని ప్రకటించారు. ఆయన మాటలను నిజం చేస్తూ.. ఈ చిత్రం 100 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్‌ కలెక్షన్లను సాధించినట్లుగా చిత్రయూనిట్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది.



ఒక డెబ్యూ హీరోతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్‌ రాబట్టడమంటే మాములు విషయం కాదు. ఈ చిత్రానికి అన్నీ అలా కలిసి వచ్చాయి. కథ, కథనం, హీరో, విలన్‌, హీరోయిన్‌, నిర్మాతలు, దర్శకుడు.. ఇలా ఒక్కటేమిటి.. ప్రతీది ఈ చిత్రానికి ప్లస్‌ పాయింట్సే అయ్యాయి.



అందుకే ఈ చిత్రం ఓ మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని మెగాస్టార్‌ కూడా అన్నారు. ప్రస్తుతం చిత్రయూనిట్‌ వదిలిన రూ100 కోట్ల పోస్టర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో సెన్సేషన్‌ని క్రియేట్‌ చేస్తోంది. మెత్తంమీద మెగా మేనల్లుడి డెబ్యూ అదిరిపోయింది.









