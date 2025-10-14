మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (18:08 IST)

బాలకృష్ణ గారిలా తొడగట్టి K-ర్యాంప్ విజయం అని చెప్పాం : రాజేశ్ దండ, శివ బొమ్మకు

Producers Rajesh Danda, Shiva Bommaku
కిరణ్ అబ్బవరం తో నేను ఒక సినిమా చేయాలి. రూల్స్ రంజన్ తర్వాత మా కాంబోలో ఒక సినిమా చేయాలని నిర్ణయించాం. దర్శకుడు జైన్స్ నాని కిరణ్ గారితో ఏడాదిన్నరగా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. ఆయన చెప్పిన కథ నచ్చి నా దగ్గరకు పంపించారు. కథ వినగానే నాకూ నచ్చింది. ఇందులో హీరో పాత్ర పేరు కుమార్. ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆకట్టుకుంది. ముందుగా ఈ చిత్రానికి కుమార్ ర్యాంప్ అనే టైటిల్ అనుకున్నాం. అయితే అది కాస్త లెంగ్తీగా ఉందని K-ర్యాంప్ అని పెట్టాం.

టైటిల్ కొందరికి బూతులా అనిపించవచ్చు. అది వారి దృష్టి కోణం. కుమార్ అనే పేరున్న హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ నేపథ్యంగా టైటిల్ అని పెట్టాం. కిరణ్ గారి గత సినిమా క సినిమా కూడా K అనే అక్షరంతో ఉంది కాబట్టి అది కూడా సెంటిమెంట్ గా భావించాం అని నిర్మాతలు రాజేశ్ దండ, శివ బొమ్మకు అన్నారు.
 
ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమాలోని హైలైట్స్ తెలిపారు ప్రొడ్యూసర్స్ రాజేశ్ దండ, శివ బొమ్మకు.
రాజేశ్ దండ మాట్లాడుతూ,  నేను బాలకృష్ణ గారి అభిమానిని. K-ర్యాంప్ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు మూడు వేల మందికి పైగా రావడం సర్ ప్రైజ్ అయ్యాను. ఆ హై లో బాలకృష్ణ గారిలా తొడగట్టి మా మూవీ విజయం సాధిస్తుందని చెప్పాను. నేను సాధారణంగా ఎక్కువగా మాట్లాడను. కానీ మన సినిమా గురించి మనం చెప్పుకోకుంటే ఎలా ఉంటుందని మాట్లాడుతున్నా.
 
-  కథలో హీరోయిన్ కేరళ అమ్మాయి. అక్కడ కాలేజ్ లో చేసిన సీన్స్, ఓనమ్ సాంగ్ విజువల్ గా కలర్ ఫుల్ గా వచ్చాయి. థియేటర్స్ లో ఆ విజువల్ బ్యూటీని మీరంతా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
 
- మా సంస్థకు ప్రధాన బలం ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్. మా సంస్థలో వచ్చిన సామజవరగమన, ఊరు పేరు భైరవకోన, ఇట్లు మారేడుమిల్లి ప్రజానీకం వంటి చిత్రాలన్నీ ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ఆదరించారు. ఇది కూడా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ఎక్కడా ఇబ్బంది పడరు. మీరు మా సినిమా టీజర్ కు, ట్రైలర్ కు తేడా చూసే ఉంటారు. కావాలనే కొన్ని తగ్గించాం. మనం ఫ్రెండ్స్ తో చిల్ అయ్యేప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుంటామో అలా డైలాగ్స్ ఉంటాయి.
 
- చేతన్ భరద్వాజ్ ది బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. నరేష్, వెన్నెల కిషోర్ క్యారెక్టర్స్ ఆకట్టుకుంటాయి.  కామ్నా జఠ్మలానీ, విమలారామన్ గారిని తీసుకున్నాం. మా పాప కూడా ఈ చిత్రంలో ఓ రోల్ చేసింది. ఇప్పటిదాకా మా సంస్థలో చేసిన ప్రతి సినిమాకు అన్ని విధాలా మంచి బిజినెస్ జరిగింది.
 
- శివ బొమ్మకు నా స్నేహితుడు. ఈ చిత్రంతో నాతో పాటు ప్రొడక్షన్ లో భాగమయ్యారు. నా మీద నమ్మకంతో కథ కూడా వినకుండా పార్టనర్ గా చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. మా కాంబినేషన్ లో ఇకపై మరిన్ని మూవీస్ చేయబోతున్నాం. 
 
- నా ఫేవరేట్ హీరో బాలకృష్ణ గారితో సినిమా చేయాలనేది నా కోరిక. మంచి కథ కుదిరితే ఆయనను అప్రోచ్ అవుతాం. మా సంస్థలో సామజవరగమన 2 చేస్తాం. అదే టీమ్ కాంబినేషన్ లో సీక్వెల్ మూవీ ఉంటుంది. 
 
- ప్రస్తుతం హీరోయిన్ సంయుక్త గారితో ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ మూవీ జరుగుతోంది. ఈ దీపావళికి ఆ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ రిలీజ్ చేస్తాం. నెక్ట్స్ ఇయర్ రిలీజ్ ఉంటుంది. అన్నపూర్ణ స్డూడియోస్ తో కలిసి అల్లరి నరేష్ గారితో ఓ సినిమా నిర్మిస్తున్నాం. ఇది కంప్లీట్ ఎంటర్ టైనర్ గా ఉంటుంది.

ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ ఇక్కట్లు.. చంద్రబాబు సర్కారు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా?

ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ ఇక్కట్లు.. చంద్రబాబు సర్కారు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా?ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ఉచిత బస్సు పథకాన్ని ఆగస్టు 15న ప్రారంభించింది. ఈ పథకం మహిళలు, వారి కుటుంబాలపై, ముఖ్యంగా పరిమిత ఆదాయం ఉన్నవారిపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. బస్సులో ఉద్యోగాలకు లేదా పాఠశాలకు ప్రయాణించే మహిళలు ఇప్పుడు డబ్బు, సమయాన్ని ఆదా చేస్తారు. తక్కువ ఆదాయ వర్గాల కుటుంబాలకు, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, మధ్యాహ్న భోజనం.. ఎక్కువ మంది బాలికలు తమ విద్యను కొనసాగించడానికి ప్రోత్సహిస్తాయి.

రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక ఆదాయం తగ్గిపోయింది .. ఖర్చులు పెరిగాయి : కంగనా రనౌత్

రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక ఆదాయం తగ్గిపోయింది .. ఖర్చులు పెరిగాయి : కంగనా రనౌత్రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆదాయం తగ్గిపోగా, ఖర్చులు బాగా పెరిగాయని బాలీవుడ్ నటి, లోక్‌సభ సభ్యురాలు కంగనా రనౌత్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదే అంశంపై ఆమె మాట్లాడుతూ, రాజకీయాలు అత్యంత కఠినమైన వృత్తి అని అన్నారు. పైగా, తాజాగా భాజపాకు చెందిన మరోనేత, కేంద్ర మంత్రి సురేశ్ గోపీ చేసిన వ్యాఖ్యలు నిజమేనని చెప్పారు.

అమరావతిలో దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్ - 24 ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, నాలుగు టెర్మినల్స్

అమరావతిలో దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్ - 24 ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, నాలుగు టెర్మినల్స్ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల రాజధాని అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా మారే దిశగా పయనిస్తోంది. భారతదేశ రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించే ఒక మైలురాయి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్ అమరావతి సమీపంలో నిర్మించబడుతోంది. దీనిని న్యూయార్క్ గ్రాండ్ సెంట్రల్ టెర్మినల్, లండన్‌లోని సెయింట్ పాన్‌క్రాస్ స్టేషన్ స్థాయిలో రూపొందించారు.

హర్యానాలో కొనసాగుతున్న పోలీస్ అధికారుల ఆత్మహత్యలు... పూరన్ కుమార్‌పై సంచలన ఆరోపణలు

హర్యానాలో కొనసాగుతున్న పోలీస్ అధికారుల ఆత్మహత్యలు... పూరన్ కుమార్‌పై సంచలన ఆరోపణలుహర్యానా రాష్ట్రంలో పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ఆత్మహత్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ ఇటీవల కులవివక్ష, పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల వేధింపుల కారణంగా తన సర్వీస్ రివాల్వర్‌తో కాల్చుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎస్పీని బదిలీ చేయగా, డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్‌ను సెలవుపై హర్యానా ప్రభుత్వం పంపించింది. పైగా, పూరన్ కుమార్ ఆత్మహత్య పై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణ జరుపుతోంది.

మాగంటి సునీతపై కేసు నమోదు.. కుమార్తె మాగంటి అక్షర పేరు కూడా..?

మాగంటి సునీతపై కేసు నమోదు.. కుమార్తె మాగంటి అక్షర పేరు కూడా..?జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్లు దాఖలు అవుతున్నాయి. ఈ ఊహించని మలుపు తిరిగింది. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించినందుకు మాగంటి సునీతపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో ఆమె కుమార్తె మాగంటి అక్షర పేరు కూడా ఉంది. యూసుఫ్‌గూడలోని వెంకటగిరి ప్రాంతంలో శుక్రవారం నమాజ్‌కు వెళ్తున్న ప్రజలను మాగంటి కుటుంబం ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నించిందని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ నాయకులు రిటర్నింగ్ అధికారికి ఫిర్యాదు చేశారు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?మంచినీళ్లు దాహం వేసినప్పుడు ఎలాబడితే అలా తాగకూడదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. నిలబడి మంచినీళ్లు తాగినప్పుడు కడుపులో, జీర్ణవ్యవస్థలో ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన విషయాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిలబడి నీరు తాగినప్పుడు, అది ఆహార వాహిక ద్వారా ఎక్కువ వేగంగా, ఒత్తిడితో కడుపులోకి వెళ్తుంది. ఇలా వేగంగా నీరు పడటం వల్ల కడుపులోని గోడలపై ఒత్తిడి పడి అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కడుపులో ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి అవసరమైన ఆమ్లాలు, ఎంజైములు నిలబడి త్వరగా ఎక్కువ నీరు తాగినప్పుడు అవి పలచబడవచ్చు. దీని ఫలితంగా ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక, జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
