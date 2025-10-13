సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025 (17:52 IST)

K-Ramp: దీపావళికి అన్ని హిట్ కావాలి. K-ర్యాంప్ పెద్ద హిట్ కావాలి : డైరెక్టర్ జైన్స్ నాని

Kiran Abbavaram - Director Jains Nani
Kiran Abbavaram - Director Jains Nani
K-ర్యాంప్ అనే టైటిల్ ఈ కథకు సరిపోతుందనే పెట్టాం. బూతు పదం అని ఆలోచించలేదు. ఈ చిత్రంలో హీరో క్యారెక్టర్ పేరు కుమార్. కథానుసారం అతని క్యారెక్టర్ ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది. హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కు సరిపోయేలా K-ర్యాంప్ అని పెట్టాం. ముందు వేరే టైటిల్స్ అనుకున్నా, ఇదే క్యాచీగా ఉంది, త్వరగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్తుందని అనిపించింది అని దర్శకుడు జైన్స్ నాని తెలిపారు.
 
కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన K-ర్యాంప్ సినిమాను రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా  నిర్మించారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ సినిమాలోని హైలైట్స్ తెలిపారు దర్శకుడు జైన్స్ నాని.
 
- సినిమా ట్రైలర్ చూసి ఒకట్రెండు మాటలు ఇబ్బందిగా ఉన్నాయని అనుకోవద్దు. ఇది పక్కాగా ఫ్యామిలీస్ చూడాల్సిన సినిమా. ఏ సినిమాకైనా ముందు యూత్ ఆడియెన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తాం. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ట్రైలర్ కట్ చేశాం. యూత్ ఆడియెన్స్ కు నచ్చితే వాళ్లే ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ను తీసుకొస్తారు. ప్రతి ఆడియెన్ రిలేట్ అయ్యేలా ఈ స్టోరీ ఉంటుంది. పేరెంట్స్ ఈ సినిమా చూడాలి. కొన్ని సినిమాల్లో మూవ్ మెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, కానీ "K-ర్యాంప్" లో మంచి కథ ఉంది. దాంతో పాటే మూవ్ మెంట్స్ డిజైన్ చేశాం. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ సర్ ప్రైజ్ చేస్తుంది.
 
- నేను మద్రాస్ ఐఐటీలో  చదువుకున్నా. అక్కడ ఉన్నప్పుడే షార్ట్ ఫిలింస్ చేశాను. అవి బాగున్నాయని పేరొచ్చింది. వాటితో వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ తో టాలీవుడ్ కు వచ్చాను. అయితే సినిమాలంటే చిన్నప్పటి నుంచే ప్యాషన్ ఉండేది. కిరణ్ అబ్బవరం గారితో ఏడాదిన్నర ట్రావెల్ చేశాను. కథ ఓకే అయ్యాక ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ , ఎనర్జీని బట్టి స్క్రిప్ట్ లో బెటర్ మెంట్స్ చేసుకున్నాం. స్క్రిప్ట్ స్టేజీలో తనకు అనిపించింది కిరణ్ గారు షేర్ చేసుకునేవారు అంతేగానీ ఆయన కథ, స్క్రిప్ట్ విషయంలో ఎక్కడా జోక్యం చేసుకోలేదు. ఎక్కడా వేస్టేజ్ లేకుండా అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా 47 డేస్ లో షూటింగ్ చేశాం.
 
- హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కోసం యుక్తిని అనుకున్న తర్వాత వర్క్ షాప్ చేయించాం. సినిమాలోని కీ సీన్స్ అన్నీ రిహార్సల్స్ చేసి పక్కాగా షూటింగ్ కు వెళ్లాం. ఈ చిత్రంలోని పాత్రకు యుక్తి పర్పెక్ట్ గా సెట్ అయ్యింది. హీరో హీరోయిన్స్ క్యారెక్టర్స్ కు పర్ ఫార్మెన్స్ పరంగా చాలా స్కోప్ ఉన్న కథ ఇది. కిరణ్ గారికి, యుక్తికి మంచి పేరొస్తుంది. హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఫాలో అయితే మూవీని ఆద్యంతం ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫస్టాఫ్ లో హీరో క్యారెక్టర్ , సెకండాఫ్ లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంది.  
 
- ఫ్రెష్ నెస్ కోసమే కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్నాం. సినిమా ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే కథ కేరళకు షిప్ట్ అవుతుంది. కొత్త ప్లేస్ కు వెళ్లడం వల్ల సినిమాకు కొత్త విజువల్స్ యాడ్ అవుతాయి, అక్కడ నేటివిటీ, లాంగ్వేజ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఫన్ క్రియేట్ అవుతుంది. బీజీఎంలోనూ అక్కడి స్టైల్ సౌండ్ వాడుకోవచ్చు అనిపించింది. కేరళలోని ఓ మంచి కాలేజ్ లొకేషన్ లో ఎక్కువ భాగం షూటింగ్ చేశాం. లక్కీగా మంచి కాలేజ్ దొరికింది. అలాగే కేరళలోని బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ లో చిత్రీకరణ జరిపాం.
 
- మా చిత్రంలో మూడు సాంగ్స్ ఉంటాయి. కథ ఫ్లోను డిస్ట్రబ్ చేయొద్దనే ఎక్కువ పాటలు పెట్టలేదు. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ హైలైట్ అవుతుంది. థియేటర్ లో బీజీఎంను ఎంజాయ్ చేస్తారు. దీపావళికి మన బాక్సాఫీస్ వద్ద కాంపిటేషన్ ఉంది. అయితే మా టీజర్, ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అన్ని సినిమాలు హిట్ కావాలి. మాది ఇంకొంచెం పెద్ద హిట్ కావాలి.

మేము ఫన్ కోసం మా సినిమాకు రమ్మని చెబుతున్నాం. ఆ ఫన్ మాత్రం ఎక్కడా మిస్ కాదు. సినిమా రిజల్ట్ కోసం ఒత్తిడికి లోనుకావడం లేదు. ఎందుకంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైమ్ లో ఎన్నోసార్లు మూవీ చూసుకున్నాం కాబట్టి మంచి ఫన్, ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గ్యారెంటీ అనే నమ్మకంతో ఉన్నాం. ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కామ్నా జెఠ్మలానీ చిన్న గెస్ట్ రోల్ చేశారు. నరేష్ గారితో ఆమెకు కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉంటాయి. ఈ సీన్స్ హిలేరియస్ గా వచ్చాయి.  నాకు ఎనర్జీతో ఉండే ఫన్ మూవీస్ అంటే ఇష్టం. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కు డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి. "K-ర్యాంప్" రిలీజ్ తర్వాత వాటి వివరాలు వెల్లడిస్తా.

Nara Lokesh: కొత్త ఉపాధ్యాయులు అంకితభావంతో విధులను నిర్వర్తించాలి: నారా లోకేష్

Nara Lokesh: కొత్త ఉపాధ్యాయులు అంకితభావంతో విధులను నిర్వర్తించాలి: నారా లోకేష్ఏపీలో అనేక అడ్డంకులు, వ్యతిరేకతలు ఎదురైనప్పటికీ మెగా డీఎస్సీ నియామకాలను నిర్వహిస్తామని ఇచ్చిన హామీని కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చిందని మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ఈ చర్యల ద్వారా వేలాది మంది ఉద్యోగ ఆశావహుల కలలను ప్రభుత్వం సాకారం చేసిందని నారా లోకేష్ తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో చేరనున్న 16,000 మంది కొత్తగా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులను నారా లోకేష్ అభినందించారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులను బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడంలో వారు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని పేర్కొన్నారు.

Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం

Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభంజూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజున 10 మంది అభ్యర్థులు 11 సెట్ల నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు సూచిస్తూ ఎన్నికల అధికారులు అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారం

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారంఆర్థిక శాస్త్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే నోబెల్ పురస్కారాన్ని ఈ యేడాది నోబెల్ కమిటీ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు ప్రకటించింది. రాయల్ స్వీడిష్ అకాడెమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ 2025 సంవత్సరానికిగాను ముగ్గురికి దీనిని అందించనుంది. 'ఆవిష్కరణల ఆధారిత ఆర్థిక వృద్ధి'ని వెల్లడించినందుకు జోయెల్‌ మోకిర్‌, ఫిలిప్‌ అఘియన్‌, పీటర్‌ హోవిట్‌ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోనున్నారు.

ప్రియుడితో ఐదు రోజులుగా కోడలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన అత్తామామలు

ప్రియుడితో ఐదు రోజులుగా కోడలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన అత్తామామలుకోడలు తమ అత్తమామల కన్నుగప్పి ఐదు రోజులుగా ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడుపుతోంది. ఐతే ఐదు రోజుల తర్వాత అత్తామామలు అకస్మాత్తుగా కోడలి గదికి వెళ్లడంతో ప్రియుడితో తమ కోడలు అభ్యంతరకర రీతిలో కనిపించింది. దాంతో వాళ్లు షాక్ తిన్నారు. కోడలికి అంతకంటే ఎక్కువగా షాకిస్తూ ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏంటది? పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బీహార్ రాష్ట్రం లోని భాగల్ పూర్లో ఓ వివాహిత స్త్రీకి పెళ్లికి ముందే ప్రియుడు వున్నాడు. వీరిద్దరూ అదను దొరికినప్పుడల్లా కలుసుకుని తమ బంధాన్ని సాగిస్తూ వచ్చారు. ఐతే ఈ మహిళ గత ఏడాది బిట్టు అనే యువకుడిని పెళ్లి చేసుకున్నది. తనకు ప్రియుడు వున్నప్పటికీ పెద్దలను ఎదిరించలేక తాళి కట్టించుకున్నది.

రాహుల్ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై సిట్ విచారణకు సుప్రీకోర్టు నిరాకరణ

రాహుల్ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై సిట్ విచారణకు సుప్రీకోర్టు నిరాకరణకాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చోసిన ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)పై విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. సుప్రీంకోర్టులో ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని దాఖలు కాగా, దీనిపై జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయామాలా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణకు నిరాకరించింది. దీనిపై భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించాలని పిటిషనర్‌కు అపెక్స్ కోర్టు సూచించింది. అయితే, తాను ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎన్నికల సంఘం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదని పిటిషనర్ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి తెలియజేశారు. దీనిపై కోర్టు స్పందిస్తూ.. రాజకీయ అంశాలకు కోర్టులను వేదిక చేసుకోవద్దని.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కోవాలని తేల్చి చెప్పింది.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?మంచినీళ్లు దాహం వేసినప్పుడు ఎలాబడితే అలా తాగకూడదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. నిలబడి మంచినీళ్లు తాగినప్పుడు కడుపులో, జీర్ణవ్యవస్థలో ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన విషయాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిలబడి నీరు తాగినప్పుడు, అది ఆహార వాహిక ద్వారా ఎక్కువ వేగంగా, ఒత్తిడితో కడుపులోకి వెళ్తుంది. ఇలా వేగంగా నీరు పడటం వల్ల కడుపులోని గోడలపై ఒత్తిడి పడి అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కడుపులో ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి అవసరమైన ఆమ్లాలు, ఎంజైములు నిలబడి త్వరగా ఎక్కువ నీరు తాగినప్పుడు అవి పలచబడవచ్చు. దీని ఫలితంగా ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక, జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?జీవితం. మానవుడికి మాత్రమే తెలివిగా జీవించే ఒక అవకాశం. ఈ జీవితంలో పంచ సూత్రాలు పాటిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో జీవించేయవచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తక్కువ మాంసాహారం తింటూ ఎక్కువగా శాకాహారం తీసుకోవాలి. తక్కువ చక్కెరను శరీరానికి అందిస్తూ ఎక్కువగా పండ్లను తింటుండాలి. తక్కువగా డ్రైవింగుకి చోటిస్తూ ఎక్కువగా వాకింగ్ చేస్తుండాలి. దేహానికి తక్కువగా ఒత్తిడి కలిగించేలా పని చేస్తూ ఎక్కువ నిద్రపోవాలి. కోపాన్ని ఎంత నిగ్రహించుకోగలిగితే అంత ఆనందం సొంతమవుతుంది. ఈ ఐదు సూత్రాలు పాటించేవారు జీవితం సుఖమయమవుతుంది.

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?బొప్పాయి పండు. ఈ పండును తింటే శరీరానికి అవసరమైన 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి పండును తింటే జీర్ణక్రియ సజావుగా జరుగుతుంది. బొప్పాయి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుంది. బొప్పాయి ఆస్తమాను అడ్డుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఎముకల బలానికి బొప్పాయి మంచిది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు బొప్పాయి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి బొప్పాయి తోడ్పడుతుంది. కాలేయం పనితీరు ఆరోగ్యవంతంగా వుండేట్లు చేస్తుంది.
