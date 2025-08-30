శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025 (15:10 IST)

కొత్త లోకా: చాప్టర్ వన్ – చంద్ర రివ్యూ, దుల్కర్ సల్మాన్, కల్యాణీ ప్రియదర్శన్ కు మార్కులు

Kotha loka : Chapter One –Kalyani Priyadarshan
దుల్కర్ సల్మాన్ కు చెందిన వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మాణంలో వచ్చిన లోకా: చాప్టర్ వన్ – చంద్ర ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులచే హృదయపూర్వకంగా ఆదరించబడింది. వేఫేరర్ బ్యానర్ కింద నిర్మించిన ఏడవ చిత్రం ఇది. ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన ఈ మలయాళ చిత్రం కేరళ సరిహద్దులను దాటి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంది, ఈ చిత్రానికి మాత్రమే కాకుండా దుల్కర్ సల్మాన్ మరియు వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ వారి దార్శనికతకు నిదర్శనంగా నిలిచింది.
 
కథగా చెప్పాలంటే...
చంద్ర (కల్యాణీ ప్రియదర్శన్)కు సూపర్ పవర్స్ ఉంటాయి. తన పవర్స్ బయట పడనివ్వకుండా సాధారణ అమ్మాయిలా బెంగళూరు వచ్చి రెస్టారెంట్‌లో ఉద్యోగంలో చేరుతుంది. నైట్ షిఫ్ట్స్ మాత్రమే చేస్తుంది. అక్కడ ఆమె అద్దెకుంటున్న ఎదురు అపార్ట్‌మెంట్‌లో సన్నీ (నస్లీన్‌) చంద్ర మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడు. ఆమెలో ఏదో ప్రత్యేకత వుందని గమనిస్తాడు.
 
అలాంటి చంద్ర సూపర్ విమెన్ అని సన్నీ తెలుసుకున్నాడా? లేదా? బెంగళూరులో చంద్ర కొన్ని అడ్డంకులు ఎదుర్కొంది. అది ఎవరితో? చంద్రను నాచియప్ప గౌడ (శాండీ) ఎందుకు టార్గెట్ చేశాడు? ఆవిడపై ఎందుకు టెర్రరిస్ట్ ముద్ర వేశారు? చంద్ర బలహీనత ఏమిటి? ఆవిడ చంపాలని వచ్చింది ఎవరు? చంద్ర గతం ఏమిటి? నీలి (కల్యాణీ ప్రియదర్శన్) ఎవరు? అనేది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి.
 
Dulquer Salmaan
సమీక్ష:
చంద్ర పాత్రలో కల్యాణీ ప్రియదర్శన్ పూర్తిగా అమరింది. గతంలో ఆమె చేసిన పాత్రలకు ధీటైన పాత్ర ఇది. ఆమెకు బాగాపేరు తెచ్చిపెడుతుంది. మిగిలిన పాత్రలు సాధారణంగా వుంటాయి. అయితే సూపర్ ఉమెన్ పాత్రలు హాలీవుడ్ కంటే మన దగ్గర పెద్దగా లేవు. కాగా, ఆమెకు ధీటైన విలన్ పాత్ర అనేది పెద్దగా వుండదు. దానితో ప్రేక్షకుడిలో కిక్ మిస్ అవుతుంది. సాంకేతికపరంగా అందరూ బాగా పనిచేశారు.
 
సాంకేతిక పరిపూర్ణతతో కూడిన చిత్రాన్ని నిర్మించడమే కాకుండా మలయాళ సినిమాలో ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని భారీ కాన్వాస్‌పై కథను వివరించడానికి ఒక మహిళా పాత్రను దాని కేంద్రంలో ఉంచడం ద్వారా దుల్కర్ అసాధారణమైన అడుగు ముందుకు వేశాడు. దీనిని మలయాళ నిర్మాత తీసుకున్న అత్యంత సాహసోపేతమైన దూరదృష్టి గల నిర్ణయాలలో ఒకటిగా వర్ణించవచ్చు. దీనితో, వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్‌ సూపర్ హీరో సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ప్రారంభమైంది. గతంలో మలయాళ ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన చిత్రాలను అందించిన ఈ బ్యానర్, ఇప్పుడు లోకాతో పరిశ్రమలో ఒక మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఈ చిత్రం ద్వారా దుల్కర్ సల్మాన్ నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా, నిర్మాతగా కూడా, మలయాళ సినిమాకు దుల్కర్ చేసిన కృషి లోకా ద్వారా వ్రాయబడుతున్న చరిత్రతో పాటు ఎప్పటికీ చదవబడుతుంది.
 
దర్శకుడు, రచయితగా డొమినిక్ అరుణ్ పేరు కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. అతను ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా దృశ్యమానం చేసి, అమలు చేశాడు, ప్రేక్షకులను తన నైపుణ్యంతో ఆశ్చర్యపరిచాడు. సినిమాటోగ్రాఫర్ నిమిష్ రవి అద్భుతమైన నాణ్యత గల విజువల్స్‌ను అందించారు, ఇది నిజంగా మలయాళ సినిమా అవుతుందా అని కూడా ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ బంగ్లాన్ మరియు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ జితు సెబాస్టియన్ కథ విప్పే మనోహరమైన, శక్తివంతమైన మరియు మర్మమైన ప్రపంచాన్ని అద్భుతంగా నిర్మించారు. స్వరకర్త జేక్స్ బెజోయ్ తన నేపథ్య సంగీతం ద్వారా నింపిన లయ, థ్రిల్ మరియు భావోద్వేగ లోతుకు ప్రశంసలు అందుకున్నారు. చమన్ చాకో యొక్క ఖచ్చితమైన ఎడిటింగ్ మరియు యానిక్ బెన్ యొక్క అడ్రినలిన్-పంపింగ్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ ఈ చిత్రానికి హైలైట్‌లుగా నిలుస్తాయి.
 
ఈ చిత్రానికి కేరళలో మరియు అంతర్జాతీయంగా అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది, అదే సమయంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇస్తుంది. టైటిల్ రోల్ పోషించిన కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ తన అద్భుతమైన నటనకు ప్రశంసలు అందుకుంది. ఆమెతో పాటు, నస్లెన్, శాండీ, చందు సలీం కుమార్, అరుణ్ కురియన్, విజయరాఘవన్, శరత్ సభ మరియు అనేక మంది అతిథి నటులు కూడా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. బహుళ భాగాల సినిమాటిక్ విశ్వంలో మొదటి భాగంగా, లోకా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో విజయవంతంగా బలమైన పునాది వేసింది.
 
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తాజా పంపిణీ బాక్సాఫీస్‌ను  ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అంతటా అద్భుతమైన ఆక్రమణలకు తెరతీసింది. సాయంత్రం ప్రదర్శనల నుండి, థియేటర్లు భారీ జనసందోహాన్ని చూశాయి, ఇది అద్భుతమైన బజ్ మరియు ప్రేక్షకుల ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ చిత్రం అన్ని మూలల నుండి అద్భుతమైన స్పందనతో ఘనమైన బ్లాక్‌బస్టర్ ట్రెండ్‌ను ప్రదర్శిస్తోంది, రాబోయే రోజుల్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనను ఆశిస్తోంది.
 
ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతలు – జోమ్ వర్గీస్, బిబిన్ పెరుంబల్లి, అదనపు స్క్రీన్ ప్లే – శాంతి బాలచంద్రన్, మేకప్ – రోనాక్స్ జేవియర్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్లు – మెల్వీ జె, అర్చన రావు, స్టిల్స్ – రోహిత్ కె సురేష్, అమల్ కె సదర్, ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్స్ – రిని దివాకర్, వినోష్ సురేష్ కైమోల్, చీఫ్ అసోసిమోల్

