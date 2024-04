ఊటీలో ఓ ఇంట్లోకి చిరుత, ఎలుగుబంటి ఒకదాని వెంట ఒకటి దూరాయి(Video)

రాత్రివేళ ఊటీకి సమీపంలోని యెల్లనల్లి కైకాట్టి గ్రామంలో ఓ ఇంటిలోకి చిరుత వెళ్లడాన్ని అక్కడి సిసి కెమేరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. కేవలం చిరుత ఒక్కటే కాదు.. కొన్ని నిమిషాల్లో ఎలుగుబంటి కూడా అదే మార్గం ద్వారా అటువైపే వెళ్లింది. ఇలా రెండు జంతువులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకే మార్గంలో వెళ్లడంపై నెటిజన్లు జోకులేస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. మీరూ చూడండి.

#WATCH | Tamil Nadu: A leopard and a bear entered a house in Yellanalli Kaikatti village near Ooty.



