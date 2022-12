అస్సాంలో చిరుత హడలెత్తించింది. గత 24 గంటల్లో 15మందిపై దాడికి పాల్పడిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.





ఇనుప కంచె దాడి జనవాసాల్లోకి వచ్చిన చిరుత.. రెయిన్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ నివాసితులపై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో 15మంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు.

క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించామని, వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని అధికారులు చెప్పారు. చిరుత పరుగెత్తుతున్న దృశ్యాలను అటవీ శాఖ సిబ్బంది వీడియో తీశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

A leopard has jumped into a car in the presence of people in Jorhat Assam. What a huge leap the leopard has made! The passenger barely survived as the windows of the car were closed. He is still wandering around in fear of people. pic.twitter.com/I4o9apw5jj