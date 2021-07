మొక్కజొన్న పొత్తుల్ని తొక్క తీసి మరీ తింటున్న ఏనుగు.. వీడియో వైరల్

కానీ ఏనుగు ఏది తిన్నా డైరెక్టుగానే తినేస్తుంది. అరటి పండ్లు తింటే తొక్క ఒలిచి తినదు కదా మనలాగా.. కానీ ఓ ఏనుగు మాత్రం అరటి పండ్లను కాదు గానీ..మొక్కజొన్న పొత్తుల్ని తినే విధానం మాత్రం భలే చూడముచ్చటగా ఉంది.

సాధారణంగా ఏనుగు చెరుకు గడలు తిన్నా..అరటి పండ్లు తిన్నా గానీ డైరెక్టుగానే తినేస్తుంది. తొక్కలతో సహా..కానీ మరి ఓ ఏనుగు మాత్రం మరి దానికి శుభ్రత ఎక్కువో లేదా.. కాస్త నీట్‌గా తినాలని అనికుందో గానీ మొక్కజొన్న కండెల్ని తొక్క తీసి తొక్కతో పాటు ముచ్చిక కూడా తీసి మరీ తింటోంది. అలా మొక్కజొన్న కండెని కాలితో తొక్కి పట్టి పైన ఉండే దాని తొక్కలు అంటే రేకులు రేకులుగా ఉండే వాటిని తీసి నీట్‌గా నోట్లో పెట్టుకుని గుటుక్కుమనిపిస్తోంది.

అలా తినేటప్పుడు ఓ కండెను తొక్క తీసి నోట్లో పెట్టుకుంటుండగా దానితో పాటు దాని ముచ్చిక కూడా ఉంది. కానీ నీట్ నెస్‌లో ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ కానీ ఈ ఏనుగు ఆ ముచ్చికను కూడా విరిగి పడేసి ఓన్లీ కండెను మాత్రం తింది. అలా ఈ ఏనుగు మొక్కజొన్న కండెల్ని తినే తీరు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Maize is one of their favourite foods #elephantspic.twitter.com/9uJA19tlZA